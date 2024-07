Was ist API Management?

API-Management-Plattformen kommen Unternehmen in vielerlei Hinsicht zugute. Hier sind einige alltägliche Anwendungsfälle bei der Implementierung einer API-Management-Lösung:

Unterstützung von Strategien für die digitale Transformation



API Management ist zu einem wesentlichen Bestandteil digitaler Transformationsstrategien geworden und gibt Unternehmen die Möglichkeit, nahtlose Verbindungen zwischen ihren digitalen Ressourcen herzustellen. Da Unternehmen ihre täglichen Abläufe immer weiter ausbauen, müssen sie neue Tools und Dienste einführen, die ihnen helfen, ihr digitales Ökosystem weiterzuentwickeln. Ohne die richtige Automatisierung können diese Tools und Services jedoch schnell schwerfällig und schwierig zu verwalten werden. Unternehmen können ihren Betrieb beschleunigen, indem sie API-Management-Tools integrieren und ihre API-Verbindungen von einer zentralen Plattform aus schnell testen, bereitstellen, verwalten und überwachen.



Überlegungen zur DSGVO und Compliance



API Gateways sind eine perfekte Möglichkeit, viele der DSGVO-Anforderungen an Datenschutz und Compliance zu erfüllen, wenn auf große Datenmengen zugegriffen wird und diese bewegt werden. Gateways sollen Benutzerdaten und Zugriffspunkte schützen, wenn Informationen über eine API übertragen werden. Benutzerinformationen werden außerdem durch Sicherheitstoken und Zugriffsschlüssel geschützt, die es Administratoren ermöglichen, eine detaillierte Zugriffssteuerung über ihre gesamte API-Integration aufrechtzuerhalten und so strenge Compliance-Standards einzuhalten.



Gewährleistung der Datensicherheit

API-Management-Lösungen sind zum Goldstandard für die Sicherung von API-Integrationen im Unternehmensumfeld geworden. Mit einer verwalteten Lösung können Unternehmen alle ihre Daten verschlüsseln und Signaturen verlangen, um sicherzustellen, dass die richtigen Benutzer auf ihre Daten zugreifen. Durch die Überwachung der API-Aktivität in Echtzeit sind Unternehmen außerdem in der Lage, potenzielle Schwachstellen in Betriebssystemen, Netzwerken, Treibern und API-Komponenten zu identifizieren, Datenlecks zu verfolgen und die notwendigen Erkenntnisse zur Stärkung ihrer API-Sicherheit bereitzustellen.