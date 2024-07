Was ist MongoDB?

Mobile Anwendungen

Mit dem JSON-Dokumentmodell von MongoDB können Sie Back-End-Anwendungsdaten überall dort speichern, wo Sie sie benötigen, z. B. auf Apple iOS- und Android-Geräten sowie in Cloud-basierten Speicherlösungen. Dank dieser Flexibilität können Sie Daten über mehrere Umgebungen hinweg mit sekundärer und räumlicher Indizierung zusammenfassen, was Entwicklern die Möglichkeit gibt, ihre mobilen Anwendungen nahtlos zu skalieren.

Analysen in Echtzeit

Wenn Unternehmen ihren Betrieb skalieren, ist der Zugang zu wichtigen Metriken und Geschäftseinblicken aus großen Datenbeständen entscheidend. MongoDB konvertiert JSON- und JSON-ähnliche Dokumente wie BSON mühelos in Java-Objekte, was das Lesen und Schreiben von Daten in MongoDB schnell und sehr effizient macht, wenn es um die Analyse von Echtzeitinformationen in verschiedenen Entwicklungsumgebungen geht. Dies hat sich als vorteilhaft für mehrere Geschäftsbereiche erwiesen, darunter Behörden, Finanzdienstleistungen und Einzelhandel.

Content-Management-Systeme

Content-Management-Systeme (CMS) sind leistungsstarke Tools, die eine wichtige Rolle für ein positives Benutzererlebnis beim Zugriff auf E-Commerce-Websites, Online-Publikationen, Dokumentenmanagementplattformen und andere Anwendungen und Services spielen. Durch den Einsatz von MongoDB können Sie Ihren Online-Anwendungen und Websites ganz einfach neue Funktionen und Attribute hinzufügen und dabei eine einzige Datenbank mit hoher Verfügbarkeit nutzen.

Enterprise Data Warehouse

Das Apache Hadoop-Framework ist eine Sammlung von Open-Source-Modulen, einschließlich Hadoop Distributed File System und Hadoop MapReduce, die mit MongoDB zusammenarbeiten, um große Datenmengen zu speichern, zu verarbeiten und zu analysieren. Unternehmen können mit MongoDB und Hadoop Risikomodellierung, prädiktive Analysen und Datenverarbeitung in Echtzeit durchführen.