IBM API Connect unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer APIs in jeder Phase ihres Lebenszyklus – von der Gruppierung von APIs in Produkte, der Bereitstellung von Versionen in Staging-Umgebungen, der Veröffentlichung und Kontrolle des Zugriffs für Anwendungsentwickler, der Einführung neuer Versionen und der Einstellung der Unterstützung veralteter Versionen bis hin zur Stilllegung und Archivierung.