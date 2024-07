Was ist eine REST-API?

REST wurde erstmals im Jahr 2000 von dem Informatiker Dr. Roy Fielding in seiner Dissertation definiert und bietet Entwicklern ein relativ hohes Maß an Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz. Aus diesen Gründen haben sich REST-APIs als gängige Methode zur Verbindung von Komponenten und Anwendungen in einer Microservices-Architektur durchgesetzt.