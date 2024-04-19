SOA vs. Microservices: Was ist der Unterschied?

Die serviceorientierte Architektur (SOA) ist ein unternehmensweiter Ansatz für die Softwareentwicklung von Anwendungskomponenten, der wiederverwendbare Softwarekomponenten oder Dienste nutzt. In der SOA-Softwarearchitektur besteht jeder Dienst aus dem Code und den Integrationen, die zur Ausführung einer bestimmten Geschäftsfunktion erforderlich sind – zum Beispiel zur Überprüfung der Kreditwürdigkeit eines Kunden, zur Anmeldung auf einer Website oder zur Bearbeitung einer Anwendung.

Die Serviceschnittstellen bieten eine lose Kopplung, was bedeutet, dass sie mit wenig oder gar keinem Wissen darüber aufgerufen werden können, wie die Integration darunter implementiert ist. Aufgrund dieser losen Kopplung und der Art und Weise, wie die Dienste veröffentlicht werden, können Entwicklungsteams durch die Wiederverwendung von Komponenten in anderen Anwendungen im gesamten Unternehmen Zeit sparen. Dies ist sowohl ein Nutzen als auch ein Risiko. Aufgrund des gemeinsamen Zugriffs auf den Enterprise Service Bus (ESB) kann sich das, falls Probleme auftreten, auch auf die anderen verbundenen Dienste auswirken.

XML-Daten sind ein wichtiger Bestandteil von Lösungen, die auf einer SOA-Architektur basieren. XML-basierte SOA-Anwendungen können z.B. zur Erstellung von Webservices verwendet werden.

SOA entstand Ende der 1990er Jahre und stellt eine wichtige Phase in der Entwicklung von Anwendungen und Integration dar. Bevor SOA eine Option war, erforderte die Verbindung einer monolithischen Anwendung mit Daten oder Funktionen in einem anderen System eine komplexe Point-to-Point-Integration, die Entwickler für jedes neue Entwicklungsprojekt neu erstellen mussten. Durch die Bereitstellung dieser Funktionen über SOA entfällt die Notwendigkeit, die tiefe Integration jedes Mal neu zu erstellen.

SOA bietet vier verschiedene Servicetypen an:

Funktionale Services (d. h. Business Services), die für Geschäftsanwendungen von entscheidender Bedeutung sind. Enterprise-Dienste, die der Implementierung von Funktionen dienen. Anwendungsdienste, die für die Entwicklung und Bereitstellung von Apps verwendet werden. Infrastrukturservices, die für Backend-Prozesse wie Sicherheit und Authentifizierung unverzichtbar sind.

Jeder Service besteht aus drei Komponenten:

Die Schnittstelle, die definiert, wie ein Dienstanbieter Anfragen von einem Servicenutzer ausführt. Der Vertrag, der festlegt, wie der Dienstanbieter und der Servicenutzer interagieren sollen. Die Implementierung, die der Servicecode ist.

SOA-Dienste können kombiniert werden, um übergeordnete Dienste und Anwendungen zu erstellen.