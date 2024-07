Experten haben einige tausend gedruckte und digitale Seiten damit gefüllt, SOA und Microservices zu vergleichen und die Feinheiten ihrer Beziehung zueinander zu definieren. Dieser Artikel geht auf die Hauptunterschiede zwischen beiden ein – die Kopplung von Komponenten und der Anwendungsbereich:

SOA ist ein Integrationsarchitekturstil und ein unternehmensweites Konzept. Bestehende Anwendungen können über lose gekoppelte Schnittstellen, die jeweils einer Geschäftsfunktion entsprechen, offengelegt werden, sodass Anwendungen in einem Teil eines erweiterten Unternehmens in anderen Anwendungen die Funktionalität wiederverwenden können.





Microservices-Architektur ist ein Anwendungsarchitekturstil und ein anwendungsspezifisches Konzept. Sie ermöglicht es, die Interna einer einzelnen Anwendung in kleine Teile zu zerlegen, die unabhängig voneinander geändert, skaliert und verwaltet werden können. Sie legt nicht fest, wie Anwendungen miteinander kommunizieren – damit wären wir wieder beim Unternehmensbereich der von der SOA bereitgestellten Serviceschnittstellen.

Die Microservices-Architektur ist mit dem Aufkommen von Virtualisierung, Cloud-Computing, agilen Entwicklungspraktiken und DevOps entstanden und hat an Bedeutung gewonnen. Die meisten Vorteile von Microservices in diesem Zusammenhang ergeben sich aus der Entkopplung der Komponenten, die Folgendes vereinfacht und verbessert:

Agilität und Produktivität der Entwickler: Microservices ermöglichen es den Entwicklern, neue Technologien in einen Teil der Anwendung einzubinden, ohne den Rest der Anwendung zu beeinträchtigen. Jede Komponente kann unabhängig von den anderen geändert, getestet und implementiert werden, was die Iterationszyklen beschleunigt.





Microservices ermöglichen es den Entwicklern, neue Technologien in einen Teil der Anwendung einzubinden, ohne den Rest der Anwendung zu beeinträchtigen. Jede Komponente kann unabhängig von den anderen geändert, getestet und implementiert werden, was die Iterationszyklen beschleunigt. Skalierbarkeit: Microservices können die Skalierbarkeit der Cloud maximal ausnutzen – jede Komponente kann unabhängig von den anderen skaliert werden, um schnellstmöglich auf Workload-Anforderungen zu reagieren und die Rechenressourcen möglichst effizient zu nutzen.





Microservices können die Skalierbarkeit der Cloud maximal ausnutzen – jede Komponente kann unabhängig von den anderen skaliert werden, um schnellstmöglich auf Workload-Anforderungen zu reagieren und die Rechenressourcen möglichst effizient zu nutzen. Ausfallsicherheit: Auch hier hat der Ausfall eines Microservices dank der Entkopplung keine Auswirkungen auf die anderen. Und jeder Microservice kann seine eigenen Verfügbarkeitsanforderungen erfüllen, ohne die anderen Komponenten oder die gesamte Anwendung an die größten gemeinsamen Verfügbarkeitsanforderungen zu binden.

Für einen tieferen Einblick in die Unterschiede zwischen SOA und Microservices siehe „SOA vs. Microservices: Was ist der Unterschied?“

Auf die gleiche Weise, wie die Microservices-Architektur das Potenzial hat, Verbesserungen in Bezug auf Agilität, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit für das Anwendungsdesign zu bringen, können dieselben Techniken auch auf die Integration angewendet werden. Dies ist wichtig, weil das stark zentralisierte ESB-Muster und das damit verbundene zentralisierte Team von Integrationsspezialisten mit der Zeit zu einem Engpass werden kann. In Anlehnung an Microservices-Prinzipien können wir den ESB potenziell in differenziertere, dezentralisierte Integrationen aufteilen. Dies ist eine der Grundvoraussetzungen für die agile Integration.