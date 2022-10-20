Was ist Netzwerküberwachung?

Netzwerküberwachung bedeutet, dass mithilfe von Netzwerküberwachungssoftware der Zustand und die Zuverlässigkeit eines Computernetzwerks überwacht werden. Systeme zur Überwachung der Netzwerkleistung (Network Performance Monitoring, NPM) generieren in der Regel Topologiekarten und umsetzbare Erkenntnisse auf der Grundlage der gesammelten und analysierten Leistungsdaten.
Durch diese Netzwerkzuordnung erhalten IT-Teams einen vollständigen Einblick in Netzwerkkomponenten, Anwendungsleistungsüberwachung und zugehörige IT-Infrastruktur. Durch diesen Einblick können sie den gesamten Netzwerkzustand verfolgen, Warnsignale erkennen und den Datenfluss optimieren können.
Ein Netzwerküberwachungssystem sucht nach fehlerhaften Netzwerkgeräten und überlasteten Ressourcen. Das System tut dies unabhängig davon, ob sich die Netzwerkressourcen vor Ort, in einem Rechenzentrum, bei einem Cloud-Dienstanbieter oder in einem hybriden Ökosystem befinden. So kann es beispielsweise überlastete CPUs auf Servern, hohe Fehlerraten auf Switches und Routern oder plötzliche Spitzen im Netzwerkverkehr feststellen. Eine wichtige Funktion der NPM-Software ist die Benachrichtigung von Netzwerkadministratoren, wenn ein Leistungsproblem erkannt wird.
Netzwerküberwachungssysteme erfassen auch Daten, um den Traffic-Fluss zu analysieren und Leistung und Verfügbarkeit zu messen. Eine Methode zur Überwachung von Leistungsproblemen und Engpässen ist die Konfiguration von Schwellenwerten, sodass Sie bei einer Schwellenwertüberschreitung sofort eine Warnmeldung erhalten. Während es sich bei einigen Schwellenwerten um einfache statische Schwellenwerte handelt, verwenden moderne NPM-Systeme maschinelles Lernen (ML), um die normale Leistung aller Metriken eines Netzwerks auf der Grundlage der Tageszeit und des Wochentags zu bestimmen. NPM-Systeme mit solchen ML-gesteuerten Baselines erzeugen Warnungen, die in der Regel umsetzbarer sind.
Organisationen führen die Netzwerküberwachung häufig innerhalb eines Network Operations Center (NOC) durch, das Netzwerkgeräte und die Verbindungen zwischen allen Abhängigkeiten überwacht, ohne dass Endbenutzer wissen, dass das NOC hinter den Kulissen arbeitet.
Netzwerkausfälle können zu Betriebsunterbrechungen führen, was einen Verlust von Kunden, Mitarbeiterproduktivität und Geld bedeuten kann. Es geben tatsächlich 91 % der mittleren und großen Unternehmen an, dass eine einzige Stunde IT-Ausfallzeit sie mindestens 300.000 USD pro Stunde kostet. Fast die Hälfte dieser Gruppe gab an, dass die Kosten in Millionenhöhe liegen.
Die Investition in Netzwerküberwachungssoftware, ob kommerziell oder Open-Source, bedeutet, dass Sie einen proaktiven Ansatz verfolgen, um Ihre Netzwerkinfrastruktur gesund zu erhalten und die Betriebszeit zu maximieren. Dieser Ansatz macht es überflüssig, auf die Meldung von Netzwerkproblemen durch einen Endbenutzer zu warten.
Durch die Überwachung der Infrastruktur können Sie genau nachvollziehen, wo ein Netzwerkproblem auftritt. So bleibt Zeit für die Fehlerbehebung, bevor es zu einem tatsächlichen Ausfall kommt. Die frühzeitige Identifizierung und Lösung der Ursache eines Problems kann die Reaktionszeit verkürzen, die Kundenzufriedenheit verbessern, Geld sparen und den Ruf eines Unternehmens schützen.
Es gibt drei Haupttypen von Netzwerküberwachungstools.
1. SNMP-basierte Tools verwenden SNMP (Simple Network Management Protocol), um mit der Netzwerkhardware zu interagieren. Diese Tools verfolgen den Echtzeitstatus und die Nutzung von Ressourcen zu verfolgen, z. B. CPU-Statistiken, Speicherverbrauch, gesendete und empfangene Bytes und andere Metriken. SNMP ist eines der am weitesten verbreiteten Überwachungsprotokolle, zusammen mit Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) für Windows-Server und Secure Shell (SSH) für Unix- und Linux-Server.
2. Flussbasierte Werkzeuge überwachen den Verkehrsfluss, um Statistiken zu Protokollen und Benutzern bereitzustellen. Einige prüfen auch Paketsequenzen, um Leistungsprobleme zwischen zwei IP-Adressen zu identifizieren. Diese Flow-Tools erfassen Verkehrsflussdaten und senden sie zur Verarbeitung und Speicherung an einen zentralen Sammler.
3. Aktive Netzwerküberwachungslösungen injizieren Pakete in das Netzwerk und messen die End-to-End-Erreichbarkeit, die Round-Trip-Zeit, die Bandbreite, den Paketverlust, die Verbindungsauslastung und mehr. Durch die Durchführung und Messung von Echtzeit-Transaktionen aus der Perspektive des Benutzers ermöglichen diese Lösungen eine schnellere und zuverlässigere Erkennung von Ausfällen und Leistungseinbußen.
Darüber hinaus gibt es sowohl agentenbasierte als auch agentenlose Netzwerküberwachungsmethoden. Bei der agentenbasierten Überwachung wird ein Agent, eine kleine Anwendung oder Software, auf dem überwachten Gerät installiert. Agentenlose Überwachung (unter Verwendung von SNMP- und SSH-Protokollen) erfordert keine Installation. Stattdessen meldet sich die Netzwerküberwachungssoftware direkt beim überwachten Gerät an.
Beim Einsatz eines Netzwerküberwachungstools muss zunächst festgelegt werden, welche Netzwerkgeräte überwacht werden sollen, und es müssen Leistungskennzahlen festgelegt werden. Dann entscheiden Sie sich für ein Überwachungsintervall, das für Ihre Situation sinnvoll ist. Die Überwachung von Routern, Switches und Servern wird im Allgemeinen häufiger durchgeführt, da solche Netzwerkgeräte geschäftskritischer sind.
Sobald Netzwerküberwachungstools installiert sind, scannen sie nach Netzwerkproblemen. Methoden können so einfach sein wie ein Ping, um sicherzustellen, dass ein Host verfügbar ist. Sie können auch umfangreicher sein, z. B. die Überwachung des Firewall-Zugriffs, der Bandbreitennutzung, des Ressourcenverbrauchs, der Betriebszeit und unerwarteter Änderungen im Netzwerkverkehr. Diese Tools stellen den akzeptablen Durchsatz von Switches, Routern, Servern, Firewalls und anderen Endpunkten sicher. Darüber hinaus führen Sie einen Lastausgleich durch und sorgen für eine Überwachung auf hohe Fehlerraten.
Diese Tools bieten eine Visualisierung der gesamten Netzwerkinfrastruktur mit anpassbaren Dashboards. Diese Dashboards liefern die Echtzeit-Leistungsdiagramme und andere Berichte, die zeigen, wie die Komponenten aussehen und ob es ungewöhnliche Parameter gibt, die eine weitere Untersuchung erfordern.
Netzwerküberwachungslösungen senden E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen an Netzwerkadministratoren, wenn sie Probleme entdecken, die behoben werden müssen. Sie teilen Warnmeldungen auch mit verschiedenen IT-Betriebstools, wie zum Beispiel AIOps-Systemen.
Der Hauptvorteil von Netzwerküberwachungstools ist ein einfacher und leicht verständlicher Einblick in die angeschlossenen Geräte eines gesamten Netzwerks und die Art und Weise, wie Daten zwischen ihnen übertragen werden. Moderne Systeme zur Überwachung der Netzwerkleistung liefern Basisinformationen, mit denen Sie Daten automatisch vergleichen und Verschlechterungen der Netzwerkleistung erkennen können. Wenn Sie all diese Informationen auf einem Dashboard sehen, können Ihre Netzwerkadministratoren Probleme überall im Netzwerk schnell lokalisieren, die Grundursache identifizieren und bestimmen, wer sie beheben muss.
Eine NPM-Lösung benötigt weniger Zeit, um Netzwerkleistungsprobleme zu beheben. Wenn Sie ein Problem früher erkennen, können Sie es viel schneller beheben und so Zeit und Geld sparen. Die Netzwerküberwachung hilft Unternehmen, ihre Effizienz zu optimieren, indem Probleme erkannt und behoben werden, bevor sie sich auf den Betrieb und die Kunden auswirken. Dies wiederum reduziert Ausfallzeiten, stellt sicher, dass Mitarbeiter immer Zugriff auf die Ressourcen haben, die sie benötigen, und erhöht die Verfügbarkeit von APIs und Webseiten, sodass Kunden Zugriff haben, wenn sie ihn benötigen. Die Überwachung der Netzwerkleistung liefert auch historische Daten und ermöglicht die Fehlersuche bei vergangenen Netzwerkproblemen, sodass Sie ähnliche Probleme in Zukunft vermeiden können.
Netzwerküberwachungslösungen bieten Ihnen zuverlässige und flexible Verwaltungstools sowie -funktionen, einschließlich vorkonfigurierter Vorlagen für bestimmte Anbieter, wie z. B. Cisco, Juniper, Arista und Aruba. Mithilfe dieser Vorlagen lässt sich sicherstellen, dass alles einwandfrei funktioniert. Sie helfen Ihnen, Industriestandards und behördliche Vorschriften einzuhalten. Sie können auf Anomalien hinweisen, die frühe Anzeichen eines Cyberangriffs sein könnten. Überwachungswerkzeuge können Ihnen auch dabei helfen, die Leistungskennzahlen Ihres Netzwerks zu verfolgen und zu bewerten, was bei der Festlegung von Zielen und der Verbesserung der Netzwerkleistung hilfreich ist. Das alles hilft Ihnen weiterzukommen.
Moderne Netzwerküberwachungssysteme gehen noch einen Schritt weiter, indem sie softwaredefinierte Netzwerke der nächsten Generation unterstützen, die für die Ausführung moderner Anwendungen bereitgestellt werden. Solche neuen, modernen Netzwerke erfordern sehr unterschiedliche Methoden zur Erfassung und Analyse von Leistungsdaten mithilfe von APIs und unterstützen gleichzeitig bestehende Methoden wie SNMP. Die Unterstützung sowohl neuer als auch bestehender Netzwerke hilft Netzwerkbetriebs- und Engineering-Teams, den Übergang zu Netzwerken der nächsten Generation richtig zu planen.
Die Überwachung der Netzwerkleistung ermöglicht es Ihnen auch, den Überblick über Netzwerke zu behalten, die sich verändern, wachsen und mit der Zeit immer komplexer werden. Mit dem Aufkommen von IoT-Geräten, die es Netzwerken ermöglichen, Tausende von IoT-Geräten oder mehr zu verbinden, werden IT-Netzwerke immer größer und komplexer.
Wenn Sie die manuelle Arbeit Ihres IT-Teams durch die Automatisierung der Netzwerküberwachung reduzieren, kann es seine Zeit für andere geschäftskritische Projekte nutzen und Sie setzen Ihre Ressourcen sinnvoll ein.
Die Netzwerküberwachung entspricht nicht der Überwachung der Netzwerksicherheit. Unternehmen nutzen Netzwerksicherheitsüberwachung, um ein Netzwerk vor unbefugtem Zugriff, Missbrauch und Diebstahl zu schützen. Im Gegensatz dazu dient eine Netzwerküberwachungslösung in erster Linie der Optimierung der Netzwerkverfügbarkeit und der Gesamtleistung.
Sicherheit ist zwar nicht das Hauptziel der Netzwerküberwachung, aber mit den besten Tools zur Überwachung der Netzwerkleistung können Sie sich vergewissern, dass Ihre Sicherheitsgeräte effektiv funktionieren. Einige Netzwerküberwachungstools enthalten Software für das Konfigurationsmanagement, die durch vollautomatische Konfigurationen von Netzwerkgeräten und -schnittstellen zur Verbesserung der Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Netzwerks beiträgt.
Wenn Sie Einblick in die Funktionsweise Ihres Netzwerks haben und wissen, wie es funktioniert, können Sie auf frühe Anzeichen von Kompromissen oder Angriffen aufmerksam machen. Wenn Netzwerküberwachungssoftware Leistungsanomalien anzeigt, kann Ihr IT-Team Netzwerkbedrohungen leichter erkennen und Datenschutzverletzungen und andere Angriffe bekämpfen.
Optimieren Sie den IT-Betrieb mit intelligenten Erkenntnissen aus einer umfassenden und skalierbaren Lösung zur Überwachung und Verwaltung der Netzwerkleistung.
Richten Sie eine einfache, sichere und vorhersehbare anwendungszentrierte Konnektivität ein.
IBM® SevOne Network Performance Management (NPM) wurde für moderne Netzwerke entwickelt und hilft Ihnen, Probleme mit der Netzwerkleistung mithilfe von Analysen auf der Grundlage von maschinellem Lernen frühzeitig zu erkennen, anzugehen und zu vermeiden. Mit umsetzbaren Erkenntnissen in Echtzeit hilft es bei der proaktiven Überwachung von Multi-Vendor-Netzwerken in Unternehmen, Kommunikation und Managed Service Providern.