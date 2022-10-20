Was ist Netzwerküberwachung?

Der Hauptvorteil von Netzwerküberwachungstools ist ein einfacher und leicht verständlicher Einblick in die angeschlossenen Geräte eines gesamten Netzwerks und die Art und Weise, wie Daten zwischen ihnen übertragen werden. Moderne Systeme zur Überwachung der Netzwerkleistung liefern Basisinformationen, mit denen Sie Daten automatisch vergleichen und Verschlechterungen der Netzwerkleistung erkennen können. Wenn Sie all diese Informationen auf einem Dashboard sehen, können Ihre Netzwerkadministratoren Probleme überall im Netzwerk schnell lokalisieren, die Grundursache identifizieren und bestimmen, wer sie beheben muss.

Eine NPM-Lösung benötigt weniger Zeit, um Netzwerkleistungsprobleme zu beheben. Wenn Sie ein Problem früher erkennen, können Sie es viel schneller beheben und so Zeit und Geld sparen. Die Netzwerküberwachung hilft Unternehmen, ihre Effizienz zu optimieren, indem Probleme erkannt und behoben werden, bevor sie sich auf den Betrieb und die Kunden auswirken. Dies wiederum reduziert Ausfallzeiten, stellt sicher, dass Mitarbeiter immer Zugriff auf die Ressourcen haben, die sie benötigen, und erhöht die Verfügbarkeit von APIs und Webseiten, sodass Kunden Zugriff haben, wenn sie ihn benötigen. Die Überwachung der Netzwerkleistung liefert auch historische Daten und ermöglicht die Fehlersuche bei vergangenen Netzwerkproblemen, sodass Sie ähnliche Probleme in Zukunft vermeiden können.

Netzwerküberwachungslösungen bieten Ihnen zuverlässige und flexible Verwaltungstools sowie -funktionen, einschließlich vorkonfigurierter Vorlagen für bestimmte Anbieter, wie z. B. Cisco, Juniper, Arista und Aruba. Mithilfe dieser Vorlagen lässt sich sicherstellen, dass alles einwandfrei funktioniert. Sie helfen Ihnen, Industriestandards und behördliche Vorschriften einzuhalten. Sie können auf Anomalien hinweisen, die frühe Anzeichen eines Cyberangriffs sein könnten. Überwachungswerkzeuge können Ihnen auch dabei helfen, die Leistungskennzahlen Ihres Netzwerks zu verfolgen und zu bewerten, was bei der Festlegung von Zielen und der Verbesserung der Netzwerkleistung hilfreich ist. Das alles hilft Ihnen weiterzukommen.

Moderne Netzwerküberwachungssysteme gehen noch einen Schritt weiter, indem sie softwaredefinierte Netzwerke der nächsten Generation unterstützen, die für die Ausführung moderner Anwendungen bereitgestellt werden. Solche neuen, modernen Netzwerke erfordern sehr unterschiedliche Methoden zur Erfassung und Analyse von Leistungsdaten mithilfe von APIs und unterstützen gleichzeitig bestehende Methoden wie SNMP. Die Unterstützung sowohl neuer als auch bestehender Netzwerke hilft Netzwerkbetriebs- und Engineering-Teams, den Übergang zu Netzwerken der nächsten Generation richtig zu planen.

Die Überwachung der Netzwerkleistung ermöglicht es Ihnen auch, den Überblick über Netzwerke zu behalten, die sich verändern, wachsen und mit der Zeit immer komplexer werden. Mit dem Aufkommen von IoT-Geräten, die es Netzwerken ermöglichen, Tausende von IoT-Geräten oder mehr zu verbinden, werden IT-Netzwerke immer größer und komplexer.

Wenn Sie die manuelle Arbeit Ihres IT-Teams durch die Automatisierung der Netzwerküberwachung reduzieren, kann es seine Zeit für andere geschäftskritische Projekte nutzen und Sie setzen Ihre Ressourcen sinnvoll ein.