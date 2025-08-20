Was ist Block Storage?

Block Storage ist nicht die einzige Möglichkeit zur Datenspeicherung. Entwickler verwenden auch andere Systeme, wie Object Storage und File Storage. Auch wenn das Ziel jeder dieser Speichermethoden letztlich die Bereitstellung von Daten für Benutzer und Anwendungen ist, geht jede Methode beim Speichern und Abrufen von Daten anders vor.

Object Storage

Object Storage, auch als objektbasierter Speicher bezeichnet, zerlegt Datendateien in Teile, die als Objekte bezeichnet werden. Die Objekte werden dann in einem einzigen Repository gespeichert, das über mehrere vernetzte Systeme verteilt sein kann.

In der Praxis werden alle Objekte von Anwendungen verwaltet, sodass ein herkömmliches Dateisystem überflüssig ist. Jedes Objekt erhält eine eindeutige ID, die Anwendungen zur Identifizierung des Objekts verwenden. Und jedes Objekt speichert Metadaten – also Informationen über die im Objekt gespeicherten Dateien.

Ein wichtiger Unterschied zwischen Object Storage und Block Storage ist die Art und Weise, wie beide mit Metadaten umgehen. Bei Object Storage können Metadaten so angepasst werden, dass sie zusätzliche, detaillierte Informationen über die im Objekt gespeicherten Datendateien enthalten. So können beispielsweise Metadaten zu einer Videodatei so angepasst werden, dass sie Aufschluss darüber geben, wo das Video aufgenommen wurde, welcher Kameratyp verwendet wurde und sogar welche Motive in den einzelnen Frames erfasst wurden. Bei Block Storage beschränken sich die Metadaten auf grundlegende Dateiattribute.

Block Storage eignet sich am besten für statische Dateien, die nicht oft geändert werden, da jede Änderung an einer Datei zur Erstellung eines neuen Objekts führt.

File Storage

File Storage, auch als Speicher auf Dateiebene oder dateibasierter Speicher bezeichnet, wird normalerweise mit NAS-Technologie (Network Attached Storage) in Verbindung gebracht. NAS stellt Benutzern und Anwendungen Speicher mit der gleichen Ideologie zur Verfügung wie ein herkömmliches Netzdateisystem. Mit anderen Worten: Der Benutzer oder die Anwendung erhält Daten über Verzeichnisbäume, Ordner und einzelne Dateien. Dies funktioniert ähnlich wie bei einer lokalen Festplatte. NAS oder das Netzbetriebssystem (NOS) verwaltet jedoch Zugriffsrechte, gemeinsamen Dateizugriff, Dateisperrung und andere Kontrollmechanismen.

File Storage kann sehr einfach konfiguriert werden, aber der Zugriff auf die Daten ist auf einen einzigen Pfad zu den Daten beschränkt, was den Durchsatz im Vergleich zu Block Storage oder Object Storage beeinträchtigen kann. Außerdem arbeitet File Storage nur mit gängigen Protokollen auf Dateiebene, wie z. B. einem New Technology File System (NTFS) für Windows oder einem Network File System (NFS) für Linux. Dies könnte die Verwendbarkeit über unterschiedliche Systeme hinweg einschränken.