Was sind Container?

Eine Möglichkeit, einen Container besser zu verstehen, besteht darin, zu verstehen, wie er sich von einer herkömmlichen Virtual Machine (VM) unterscheidet, die eine virtuelle Darstellung oder Emulation eines physischen Computers ist. Ein virtueller Computer wird oft als Gast bezeichnet, während der physische Computer, auf dem er ausgeführt wird, als Host bezeichnet wird.

Virtualisierungstechnologie macht VMs möglich. Ein Hypervisor – eine kleine Softwarebene – weist jeder VM physische Rechenressourcen (z. B. Prozessoren, Arbeitsspeicher, Speicher) zu. Es hält jede VM von den anderen getrennt, sodass sie sich nicht gegenseitig stören. Jede VM enthält dann ein Gastbetriebssystem und eine virtuelle Kopie der Hardware, die für die Ausführung des Betriebssystems erforderlich ist, sowie eine Anwendung und die zugehörigen Bibliotheken und Abhängigkeiten. VMware war eines der ersten Unternehmen, das Virtualisierungstechnologie auf Hypervisor-Basis entwickelte und vermarktete.



Anstatt die zugrunde liegende Hardware zu virtualisieren, virtualisieren Container das Betriebssystem (in der Regel Linux), so dass jeder einzelne Container nur die Anwendung und ihre Bibliotheken und Abhängigkeiten enthält. Das Fehlen des Gastbetriebssystems ist der Grund, warum Container so leichtgewichtig und damit schneller und portabler als VMs sind.

Container und Virtual Machines schließen sich nicht gegenseitig aus. Ein Unternehmen könnte beispielsweise beide Technologien nutzen, indem es Container in VMs ausführt, um die Isolierung und Sicherheit zu erhöhen, und bereits installierte Tools für Automatisierung, Backups und Überwachung nutzt.

Einen genaueren Einblick in diesen Vergleich erhalten Sie unter „Container vs. VMs: Was ist der Unterschied?“ und schauen Sie sich dieses Video an: