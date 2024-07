Finden Sie heraus, wie IT und andere Teile eines Unternehmens zusammenarbeiten können, um von IT-Trends zu profitieren. Und erfahren Sie, wie diese Gruppen diese Trends für einen Wettbewerbsvorteil nutzen können, um die für Geschäftserfolg notwendige Funktionalität heute und weit in der Zukunft bereitzustellen.

Was ist Infrastructure as a Service (IaaS)?

Lassen Sie sich in Cloud-Services wie IaaS einführen. Informieren Sie sich über ihre Komponenten und Vorteile und in welchem Zusammenhang sie zu Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Bare Metal as a Service (BMaaS), Containern und Serverless Computing stehen.