Was ist IT-Management?

Das IT-Management konzentriert sich darauf, den effizienten Betrieb von Informationssystemen zu gewährleisten. Ebenso wichtig ist, dass es den Menschen hilft, besser zu arbeiten.

Immer mehr Unternehmen stellen die IT in den Mittelpunkt ihrer Strategien. In der digitalen Welt müssen IT-Abteilungen mehr denn je tun und werden zu einem Dreh- und Angelpunkt für Neuerungen.