Seit Jahrzehnten nutzen Unternehmen die Leistungsfähigkeit von Mainframes, die das Herzstück des Unternehmens sicher und effizient versorgen. Hierbei handelt es sich um eine Fundgrube an Daten und Geschäftslogik, die es ihnen ermöglicht, ihre Kunden zu bedienen und ihr Geschäft voranzutreiben. Diese jahrzehntelangen Investitionen sind eine unvergleichliche Quelle an Geschäftswert und Differenzierung. Die Lösungen von IBM für die Modernisierung von Mainframe-Anwendungen bieten eine umfassende Suite mit Funktionen, die Mainframe-Workloads nahtlos in die digitale Struktur des Unternehmens integrieren. Von der Befähigung und Beschleunigung der Entwicklung bis hin zur automatisierten KI-gestützten Workload- und Datenkonvertierung bietet IBM bewährte Lösungen, die für eine schnelle und zuverlässige Modernisierung ausgelegt sind.

Mit IBM Consulting und der Hybrid Cloud beschleunigen Sie Ihre Automatisierung und digitale Transformation. Indem Sie die Vorteile des Mainframes und der Public Cloud miteinander kombinieren, profitieren Sie von einem 2,5 Mal höheren Mehrwert, als die Public Cloud alleine Ihnen bieten kann. Mit unserer IBM® Garage-Methodik nutzen wir moderne Verfahren zur Mainframe-Modernisierung, um Mainframe-Investitionen für schnellere Innovationen zu vereinheitlichen und Ihnen dabei zu helfen, neue Skills für nachhaltiges Wachstum und Erfolg zu erwerben. Unsere Tools und Beschleunigungsmodule helfen dabei, die Komplexität Ihrer Prozesse zu verringern, damit Sie schnell und iterativ einen Mehrwert schaffen und gleichzeitig Ihre Risiken reduzieren. Wir nutzen die umfassenden Funktionen von IBM und konzentrieren uns auf die Anforderungen Ihres Unternehmens, um eine Lösung zu entwickeln, die Anwendungen und Daten auf der Plattform platziert, die Ihren Anforderungen entspricht, ohne Sie auf eine einzige Cloud-Architektur zu beschränken. Das Ergebnis ist eine flexible und nahtlos integrierte Hybrid-Cloud-Plattform mit einem zentralen Mainframe.

Unser Ansatz konzentriert sich auf die schrittweise Modernisierung und Optimierung der Mainframe-Landschaft, die frühzeitige Realisierung des Geschäftswerts und die beschleunigte Ausschöpfung des vollen Potenzials des Mainframes:

Modernisierung und Ausweitung in die Cloud von vorhandenen Mainframe-Apps und Mainframe-Daten

Entwicklung neuer cloudnativer Apps auf dem Mainframe und Integration dieser Apps mit Daten und Apps, die sich bereits auf dem Mainframe befinden

Migration dezentraler Apps zu cloudnativen Apps auf Linux auf dem Mainframe

So können Ihre Mitarbeiter verstehen, wie Anwendungen und Daten interagieren, um eine schnellere Verbesserung ohne Risiko zu ermöglichen

Nutzung der Möglichkeiten moderner DevOps zur Erhöhung der Release-Geschwindigkeiten, zur Entmystifizierung des Anwendungsbestands und zur Aufrechterhaltung der Aktualität

Reduzierung der technischen Schulden und der Lizenzkosten

Bei der Mainframe-Anwendungsmodernisierung kann IBM Ihnen helfen.