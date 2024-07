IBM® Consulting Cloud Accelerator ist eine generative KI-Integrationsplattform, die Unternehmen mit einheitlichen und vorhersehbaren Ergebnissen bei der Beschleunigung der Cloud-Einführung zur Seite steht. Unterstützt wird eine Vielzahl von Anwendungen und Zielbereichen für die Hybrid-Cloud- und plattformnative Modernisierung. Außerdem werden zahlreiche Migrationstools aus den Assets und Produkten von IBM, Open Source und Tools von anderen Anbietern integriert und orchestriert.

Die Teams von IBM Consulting realisieren mit dem Accelerator Hybrid Cloud- und KI-Journeys mit spezifischen Ausführungs- und Transformationsschritten zur Übertragung einer Workload von der Quellbereitstellung in einen transformierten, in der Cloud bereitgestellten Endzustand. Mithilfe der Plattform können Sie auf der Grundlage Ihrer geschäftlichen Erfordernisse flexibel entscheiden, was wann verlagert werden soll. Sie ermöglicht Konsistenz und einen durchgängig schnelleren Modernisierungsprozess, der von der schnellen Erkennung über die Problemlösung bis hin zur unkomplizierten Bereitstellung reicht.