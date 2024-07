Containerisierte Anwendungen bestehen aus Softwarecode, der nur mit den Betriebssystembibliotheken und Abhängigkeiten verpackt ist, die für die Ausführung erforderlich sind. So entstehen flexible, ausführbare Einheiten (d. h. Container), die auf praktisch jeder IT-Infrastruktur ausgeführt werden können, von lokalen Rechenzentren bis hin zu Hybrid-Cloud und Multicloud-Umgebungen.

CaaS befindet sich zwischen Infrastructure as a Service (IaaS) und Platform as a Service (PaaS) im Cloud Computing-Stack und bietet ein Gleichgewicht zwischen der Kontrolle, die IaaS bietet, und der Einfachheit von PaaS. IaaS ist ein grundlegendes Cloud-Modell, das es Unternehmen ermöglicht, Rechen-, Netzwerk- und Speicherressourcen zu virtualisieren und andere Cloud-Services wie Software as a Service (SaaS) oder PaaS zu nutzen. Mit IaaS-Plattformen können Teams Komponenten vollständig anpassen, von Anwendungs-Stacks bis hin zu Betriebssystemen, aber der Anbieter verwaltet Computerressourcen und Hardware.

PaaS hingegen funktioniert auf der Code-Stack-Ebene, so dass sich die Benutzer auf die Abhängigkeiten von Anwendungen auf höherer Ebene (z. B. Sprachlaufzeiten) konzentrieren können, aber die Kontrolle des Betriebssystems durch den Benutzer entfällt und die Portabilität über verschiedene Bereitstellungsumgebungen hinweg ist eingeschränkt.

CaaS gibt den Benutzern die Kontrolle zurück, indem es die Betriebssystemvirtualisierung und -anpassung erleichtert und eine containerspezifische Bereitstellung ermöglicht.