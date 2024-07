Was ist Anwendungsmigration?

Unter Anwendungsmigration versteht man die Verlagerung einer Anwendung von einer Computerumgebung in eine andere. Sie könnten zum Beispiel eine Anwendung von einem Rechenzentrum in ein anderes, von einem lokalen Server in die Umgebung eines Cloud-Anbieters oder von der öffentlichen Cloud in eine private Cloud-Umgebung migrieren.

Da Anwendungen in der Regel für die Ausführung auf bestimmten Betriebssystemen in bestimmten Netzarchitekturen oder für eine einzelne Cloud-Plattform entwickelt wurden, kann das Verlagern einer Anwendung in eine neue Umgebung eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringen. Es ist in der Regel einfacher, Anwendungen aus virtualisierten oder servicebasierten Architekturen zu migrieren als Anwendungen, die auf Bare-Metal-Hardware ausgeführt werden.

Bei der Festlegung einer Gesamtstrategie für die Anwendungsmigration müssen die Abhängigkeiten und technischen Anforderungen jeder einzelnen Anwendung sowie die Sicherheits-, Compliance- und Kostenvorgaben Ihres Unternehmens berücksichtigt werden.

Verschiedene Anwendungen können auf unterschiedlichen Wegen in die Cloud gelangen, selbst innerhalb derselben Technologieumgebung. Seit den Anfängen des Cloud-Computings haben Entwickler diese Anwendungsmigrationsmuster mit Namen bezeichnet, die fast alle mit „R" beginnen.

Rehosting: Bei dieser gängigen Strategie, die auch unter der Bezeichnung „Lift-and-shift“bekannt ist, verlagert das Unternehmen die Anwendung von einem lokalen Server auf eine virtuelle Maschine in der Cloud, ohne wesentliche Änderungen vorzunehmen. Das Rehosting von Anwendungen ist in der Regel schneller als andere Migrationsstrategien und kann die Migrationskosten deutlich senken. Der Nachteil ist, dass die Anwendungen nicht von cloudnativen Computing-Funktionen profitieren, sofern keine Änderungen an ihnen vorgenommen werden, und dass die langfristigen Kosten für den Betrieb in der Cloud am Ende höher sein können.



Refactoring oder Re-Architecting: Refactoring bedeutet, dass an der Anwendung erhebliche Änderungen vorgenommen werden, damit sie skaliert werden kann oder in einer Cloud-Umgebung besser funktioniert. Dies kann bedeuten, dass große Teile der Anwendung neu programmiert werden müssen, um die Vorteile der nativen Cloud-Funktionen besser nutzen zu können, z. B. die Umstrukturierung einer monolithischen Anwendung in eine Reihe von Microservices oder die Modernisierung des Datenspeichers von SQL auf NoSQL.

Replatforming: Eine Art Mittelweg zwischen Lift-and-shift und Re-Architecting. Dabei werden kleinere Änderungen an einer Anwendung vorgenommen, damit sie besser von der Cloud-Architektur profitieren kann. Beispiele hierfür sind das Aufrüsten der Anwendung für die Arbeit mit einer nativen, in der Cloud verwalteten Datenbank, das Ändern der Betriebssysteme oder der Middleware, mit denen die Anwendung arbeitet, oder das Containerisieren der Anwendung.

Außerbetriebnahme/Ersetzen: In einigen Fällen ist es einfach am sinnvollsten, die Anwendung außer Betrieb zu nehmen. Dies könnte darin begründet sein, dass der Nutzen der Anwendung begrenzt ist, dass ihre Funktionen an anderer Stelle in Ihrer Umgebung bereits vorhanden sind oder dass es kostengünstiger ist, die Anwendung durch ein neues Angebot – häufig eine SaaS-Plattform (Software-as-a-Service) – zu ersetzen, als die Migration durchzuführen.