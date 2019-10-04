Schnelles Scheitern, traditionelle Strategie und wie sie zusammenwirken

Die Fail-Fast-Philosophie und die traditionelleren Strategie- und Planungsprozesse haben beide ihre eigene Art von intellektuellem und emotionalem Gepäck in Bezug auf „So soll die Arbeit richtig ausgeführt werden“.
Es gibt einige ziemlich kontroverse Meinungen auf beiden Seiten, die besagen, dass „Fail Fast“ entweder eine perfekte Kombination aus Lean-Prinzipien und wissenschaftlicher Methode ist oder aber ein Schlangenöl, das niemals die Kernaufgabe von Führungskräften ersetzen kann, nämlich die Analyse (unvollständiger) Daten und das Eingehen kalkulierter Risiken.
Je länger ich über diese provokanten Thesen nachdachte, desto lächerlicher klangen sie mir beide. In Wirklichkeit handelt es sich bei beiden (der Fail-Fast- und der traditionellen Strategie) um komplementäre Ansätze, die gemeinsam den Weg vom Problem zur Lösung beschleunigen können.
Vielleicht ist das ein langweiliger Realitätscheck „Die Antwort liegt in der Mitte“, aber es ist mit ziemlicher Sicherheit wahr.
Failing fast ist eine Philosophie, die einen iterativen, hypothesengesteuerten Ansatz zur Entwicklung und Einführung neuer Ideen verfolgt. Es ist eng mit dem Konzept eines Minimum Viable Product (MVP) verbunden und basiert auf dem Prinzip, frühzeitig Feedback zu erhalten, das eine Idee entweder validieren oder widerlegen kann.
Wie der Name schon sagt, ist ein zentraler Grundsatz des Fail-Fast-Ansatzes, den Zyklus aus Hypothese, MVP und Ergebnisse so schnell wie möglich zu durchlaufen, um so die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der ein Unternehmen lernen und sich an Veränderungen anpassen kann.
Dieser Ansatz ermöglicht es, gute Ideen schneller zu skalieren und Ideen, die nicht zum gewünschten Ergebnis führen, anzupassen oder zu verwerfen, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für Programme, die voraussichtlich keinen Erfolg haben werden, reduziert wird.
Das Ergebnis sind Unternehmen, die kosteneffizienter testen und innovieren können und mehr Zeit mit den Dingen verbringen, die funktionieren, und weniger Zeit mit den Dingen, die nicht funktionieren.
Die obige Beschreibung scheint auf den ersten Blick schwer zu widerlegen, und in gewisser Hinsicht ist sie das auch. Der Ansatz hat etwas objektives, methodisches und wissenschaftliches an sich. Aber die Gegner werden sagen, dass Analyse und kalkulierte Risikobereitschaft zum Lebenselixier eines jeden erfolgreichen Unternehmens gehören.
Rob Thomas von IBM, Leiter unseres Geschäftsbereichs Analytics und KI, schrieb vor ein paar Jahren, dass es ein Zeichen von Schwäche sei, „ein Pilotprojekt vorzuschlagen, anstatt es selbst durchzuführen.“(Link befindet sich außerhalb von ibm.com)
Wie kommt das? Steht die Fail-Fast-Mentalität im Widerspruch zu den traditionelleren Ansätzen für strategische Planung und Risikobereitschaft?
Die Antwort auf diese Frage ist, woher einige der binären Antworten auf Fail Fast kommen. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Fail-Fast-Philosophie nicht nur mit den traditionelleren Ansätzen für Strategie, Analyse und Risikobereitschaft koexistieren kann, sondern dass sie diese Ansätze ergänzen und sie sogar erfolgreicher machen kann.
Beispielsweise könnten Sie auf Grundlage aller verfügbaren Informationen zu dem Schluss kommen, dass es für Ihr Unternehmen unerlässlich ist, in einen neuen geografischen Markt einzutreten. Es liegen genügend Daten vor, um diese Entscheidung mit Zuversicht zu treffen und sie mit Dringlichkeit und Engagement umzusetzen. Es wird nicht nur keine „Erprobung“ dieser Strategie geben, vielmehr wird die Organisation höchstwahrscheinlich auch bei anfänglichen Rückschlägen und Schwierigkeiten an ihr festhalten.
Aber genau hier können sich der traditionelle Strategieprozess und das Fail-Fast-Mantra noch mehr ergänzen. Wo ein Fail-Fast-Ansatz die strategische Entscheidung, in einen Markt einzutreten, ergänzen kann, ist die Art und Weise, wie er das „Wie“ schnell validieren oder für ungültig erklären kann. Das gewünschte Ziel mag zwar klar sein, aber wenn der Weg dorthin weniger klar ist, können Tests und Iterationen helfen, den Weg zu erhellen, bis das Unternehmen seinen Halt gefunden hat.
In diesem Fall wäre die Anwendung eines „Fail-Fast“-Ansatzes zur Entscheidung über den Markteintritt der falsche Ansatz. Anfänglicher Misserfolg, gepaart mit einer „Fail-Fast“-Mentalität, kann dazu verleiten, einen strategischen Markt aufzugeben, weil der erste Expansionsversuch gescheitert ist. Die Entscheidung zum Markteintritt war vielmehr das Ergebnis strategischer Analyse und Planung, und schnelles Scheitern dient dazu, schneller zur Antwort auf das „Wie“ zu gelangen.
Das vielleicht beste Beispiel dafür, wie die Fail-Fast-Philosophie zentral in den Strategieprozess eines Unternehmens integriert werden kann, ist der von A.G. Lafley und Roger Martin in Playing to Win: How Strategy Really Works beschriebene Ansatz (der Link befindet sich außerhalb von ibm.com).
Im Folgenden wird der in dieser Arbeit definierte Strategieprozess dargestellt:
Auf den ersten Blick mag dieser Ansatz nicht dem entsprechen, was man typischerweise unter „schnell scheitern“ denkt, aber er zeigt, dass der vermeintliche Zielkonflikt zwischen strategischer Planung und dem Ansatz des schnellen Scheiterns in Wirklichkeit eine falsche Wahl ist. Die Entwicklung durchdachter, kreativer und strategischer Tests kann ein entscheidender Bestandteil des zentralen Strategieprozesses eines Unternehmens sein.
In gewisser Weise geht dieser Ansatz sogar noch weiter als die Pfeil-Fast-Mentalität, indem er die ersten Tests auf die Elemente einer Strategie konzentriert, die am wenigsten Erfolg versprechen. Der Grund dafür ist, dass, wenn eine Strategie auf vier Annahmen beruht und man zuerst die drei einfachsten testet und diese Tests alle erfolgreich sind, und dann der letzte, schwierigste Test fehlschlägt, die für die drei erfolgreichen Tests aufgewendete Zeit eigentlich verschwendet war.
In unserem Wunsch, dass Ideen erfolgreich sind, wäre es einfach, mit den Annahmen zu beginnen, die am wahrscheinlichsten zutreffen. Doch der Wunsch, schnell zur richtigen Antwort zu gelangen, sollte uns dazu anspornen, zuerst die schwierigsten Teile zu testen.
Die „Fail-Fast“-Mentalität lässt sich auf große wie kleine Probleme anwenden, doch die Ergebnisse dieser Herangehensweise hängen von einigen wichtigen Säulen ab, die über den Erfolg und die Wirkung des Programms entscheiden können.
Ich habe meinen Kollegen (und allgemeinen Wachstumsexperten) Peter Ikladious gefragt, was er von schnellem Scheitern hält, und er sagte: „Ich finde, dass schnelles Scheitern ein großartiges Konzept ist, das viele Unternehmen zwar verkünden, aber nur schwer in die Tat umsetzen können. Schnelles Scheitern muss von der obersten Führungsebene unterstützt werden. Diese muss erkennen, dass es keine Patentrezepte gibt und dass nicht alles wie erwartet funktionieren wird. Ohne Unterstützung durch die Führung haben Teams entweder zu viel Angst, alles auszuprobieren, was scheitern könnte, oder Dinge unter vier Augen zu tun, was die Lerneffekte eines schnellen Scheiterns begrenzt.“
In Peters Kommentaren gibt es zwei wirklich wesentliche Ideen, die zu meiner Erfahrung und den Ansätzen in Playing to Win passen.
Erstens muss die Führungsebene diesen Ansatz wirklich verinnerlichen. Wenn Teams die Möglichkeit bekommen, neue Ideen zu erkunden, und das Vertrauen haben, dass ihre Jobs, Karrieren, Boni und Beförderungen nicht gefährdet sind, wenn eine Idee nicht erfolgreich ist, ist das ein Umfeld, in dem Testen und Innovation gedeihen können.
Meiner Erfahrung nach ist es sogar noch besser, den Begriff des „Scheiterns“ völlig neu zu definieren. Beim Testprozess geht es sowohl darum, wie schnell ein Unternehmen die richtige Antwort findet, als auch um die dabei gewonnenen Erkenntnisse.
Wenn die vermeintlichen Misserfolge dokumentiert und intern auf wirklich klare, überzeugende Weise kommuniziert werden, kann diese Erfahrung anderen Teams helfen, die gleichen Ideen nicht immer wieder zu testen. In diesem Sinne stellen die Ergebnisse eines jeden Tests, unabhängig von Erfolg oder Misserfolg, eine Steigerung des institutionellen Wissens eines Unternehmens dar, sofern sie angemessen dokumentiert und geteilt werden. Dieses Wissen hat einen Wert.
Ein erfolgreicher Test könnte ein Test sein, der zwar nicht funktioniert, bei dem aber niemand in Ihrem Unternehmen jemals wieder Zeit verschwendet, ihn erneut zu versuchen.
Dieser Gedanke schließt sich an den zweiten an, nämlich dass die wirkliche Wirkung von Tests nur in Verbindung mit Transparenz erzielt werden kann. Diese Transparenz ist unerlässlich, um Akzeptanz zu schaffen, Skalierung zu erreichen und sogar Erkenntnisse darüber zu teilen, was nicht funktioniert. Ohne die von Peter beschriebenen „Lerneffekte“ wird ein Großteil des Wertes an institutionellem Wissen nie geschaffen.
Schnelles Scheitern ist nicht die Antwort auf jedes Geschäftsproblem, das es auf der Welt gibt, aber es ist eine nützliche Methode, um Unsicherheiten und Risiken intelligent und kosteneffizient zu verwalten. Es sagt Ihnen nicht, welches Problem Sie lösen müssen, aber es kann Ihnen helfen, herauszufinden, wie Sie es am besten lösen können.
Das ist zwar keine Raketenwissenschaft, aber die Schlüssel zum Erfolg eines jeden schnellen, zielführenden Ansatzes liegen auf Folgendem:
Wie bei jedem Werkzeug gilt auch hier: Schnelles Scheitern funktioniert am besten, wenn es mit der richtigen Aufgabe kombiniert wird. Schnelles Scheitern ist kein Ersatz für die strategische Analyse- und Planungsarbeit von Unternehmen, kann aber ein nützliches Instrument sein, das in diesen Prozess integriert wird. Es kann dazu beitragen, die grundlegenden Annahmen, auf denen eine Idee beruht, schnell zu validieren oder zu widerlegen. Dadurch kann ein Unternehmen viel schneller ehrlich zu sich selbst werden. Sie kann auch das Unternehmensrisiko für Innovation und Risiko erhöhen, indem sie die Zeit und Kosten für die Bewertung neuer Ideen minimiert.
Die Philosophie des schnellen Scheiterns lässt sich letztendlich ohne großen Aufwand oder Nachdenken auf kleine Tests und Programme anwenden, aber es bedarf schon einiger Kreativität, sie auf die größeren Probleme eines Unternehmens anzuwenden.
Bei korrekter Anwendung können Fail-Fast-Ansätze idealerweise dazu beitragen, den Umfang der von einem Unternehmen getesteten Ideen zu erhöhen und gleichzeitig deren Kosten zu senken. Jede Unternehmen, die diese Mischung richtig hinbekommt und Erkenntnisse und Ergebnisse effektiv skalieren kann, wird in der Lage sein, schneller und mit größerer Wirkung voranzukommen.
Das sollte das eigentliche Endziel jeder Anwendung der „Fail-Fast“-Philosophie sein. Es geht nicht darum, die Anzahl der Tests in einem Unternehmen zu erhöhen, sondern den Nettoeffekt zu steigern, wobei das Testen ein Mittel zum Zweck ist.
