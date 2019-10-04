Schnelles Scheitern, traditionelle Strategie und wie sie zusammenwirken

Die „Fail-Fast“-Mentalität lässt sich auf große wie kleine Probleme anwenden, doch die Ergebnisse dieser Herangehensweise hängen von einigen wichtigen Säulen ab, die über den Erfolg und die Wirkung des Programms entscheiden können.

Ich habe meinen Kollegen (und allgemeinen Wachstumsexperten) Peter Ikladious gefragt, was er von schnellem Scheitern hält, und er sagte: „Ich finde, dass schnelles Scheitern ein großartiges Konzept ist, das viele Unternehmen zwar verkünden, aber nur schwer in die Tat umsetzen können. Schnelles Scheitern muss von der obersten Führungsebene unterstützt werden. Diese muss erkennen, dass es keine Patentrezepte gibt und dass nicht alles wie erwartet funktionieren wird. Ohne Unterstützung durch die Führung haben Teams entweder zu viel Angst, alles auszuprobieren, was scheitern könnte, oder Dinge unter vier Augen zu tun, was die Lerneffekte eines schnellen Scheiterns begrenzt.“

In Peters Kommentaren gibt es zwei wirklich wesentliche Ideen, die zu meiner Erfahrung und den Ansätzen in Playing to Win passen.

Erstens muss die Führungsebene diesen Ansatz wirklich verinnerlichen. Wenn Teams die Möglichkeit bekommen, neue Ideen zu erkunden, und das Vertrauen haben, dass ihre Jobs, Karrieren, Boni und Beförderungen nicht gefährdet sind, wenn eine Idee nicht erfolgreich ist, ist das ein Umfeld, in dem Testen und Innovation gedeihen können.

Meiner Erfahrung nach ist es sogar noch besser, den Begriff des „Scheiterns“ völlig neu zu definieren. Beim Testprozess geht es sowohl darum, wie schnell ein Unternehmen die richtige Antwort findet, als auch um die dabei gewonnenen Erkenntnisse.

Wenn die vermeintlichen Misserfolge dokumentiert und intern auf wirklich klare, überzeugende Weise kommuniziert werden, kann diese Erfahrung anderen Teams helfen, die gleichen Ideen nicht immer wieder zu testen. In diesem Sinne stellen die Ergebnisse eines jeden Tests, unabhängig von Erfolg oder Misserfolg, eine Steigerung des institutionellen Wissens eines Unternehmens dar, sofern sie angemessen dokumentiert und geteilt werden. Dieses Wissen hat einen Wert.

Ein erfolgreicher Test könnte ein Test sein, der zwar nicht funktioniert, bei dem aber niemand in Ihrem Unternehmen jemals wieder Zeit verschwendet, ihn erneut zu versuchen.

Dieser Gedanke schließt sich an den zweiten an, nämlich dass die wirkliche Wirkung von Tests nur in Verbindung mit Transparenz erzielt werden kann. Diese Transparenz ist unerlässlich, um Akzeptanz zu schaffen, Skalierung zu erreichen und sogar Erkenntnisse darüber zu teilen, was nicht funktioniert. Ohne die von Peter beschriebenen „Lerneffekte“ wird ein Großteil des Wertes an institutionellem Wissen nie geschaffen.