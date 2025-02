Was ist eine Virtual Machine (VM)?

Der einfachste Weg, die Funktionsweise eines Containers zu verstehen, besteht darin, die Unterschiede zu einer herkömmlichen Virtual Machine (VM) zu kennen. In der traditionellen Virtualisierung– ob lokal oder in der Cloud – wird ein Hypervisor verwendet, um physische Hardware zu virtualisieren. Jede VM enthält dann ein Gastbetriebssystem und eine virtuelle Kopie der Hardware, die für die Ausführung des Betriebssystems erforderlich ist, sowie eine Anwendung und die zugehörigen Bibliotheken und Abhängigkeiten.

Anstatt die zugrunde liegende Hardware zu virtualisieren, virtualisieren Container das Betriebssystem (in der Regel Linux). Jeder Container enthält nur die Anwendung und ihre Bibliotheken und Abhängigkeiten. Das Fehlen des Gastbetriebssystems ist der Grund dafür, dass Container so leicht, schnell und portabel sind.

Container und Kubernetes, die Open-Source-Container-Orchestrierungsplattform, die sie verwaltet, sind de facto zu Einheiten moderner cloudnativer und Microservice-Architekturen geworden. Container werden zwar am häufigsten mit zustandslosen Diensten in Verbindung gebracht, Unternehmen können sie aber auch für zustandsbehaftete Dienste verwenden. Container sind Standard in Hybrid-Cloud-Szenarien, da sie in Public Clouds, Private Clouds und herkömmlichen lokalen Umgebungen konsistent ausgeführt werden können. Heute kann ein Unternehmen die Anwendung in seiner Private Cloud ausführen, aber morgen muss es sie möglicherweise in einer Public Cloud eines anderen Anbieters bereitstellen. Die Containerisierung von Anwendungen bietet Teams die Flexibilität, die sie benötigen, um die vielen Softwareumgebungen der modernen IT zu bewältigen.

Es ist wichtig zu wissen, dass Unternehmen mit Containern und Virtual Machines koexistieren können. Zum Beispiel ist es üblich, Container in VMs auszuführen, da viele Unternehmen über eine VM-basierte Infrastruktur verfügen.

Ein Unternehmen kann einen Container auswählen, um eine Anwendung auszuführen, und eine Virtual Machine die zugrunde liegende Infrastruktur bereitstellen lassen. Diese Methode kombiniert die Portabilität und Geschwindigkeit von Containern mit der Sicherheit von Virtual Machines. In einem anderen Szenario kann ein Finanzinstitut VMs für seine Datenbanksysteme verwenden, um durch Ressourcenisolation eine höhere Sicherheit zu gewährleisten, und Container für Front-End-Anwendungen wie kundenorientierte mobile Apps verwenden.

Der Blogbeitrag „Container vs. VMs: Was ist der Unterschied?“ erklärt mehr.

Das folgende Video erklärt die Grundlagen der Containerisierung und vergleicht sie mit der Verwendung von VMs: