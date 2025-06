Was ist Enterprise Resource Planning (ERP)?

Auch wenn eigenständige Buchhaltungssoftware und ERP-Software ähnlich aussehen, sind die beiden Systeme unterschiedlich. Es kommt darauf an, was jedes Softwaresystem leisten und abdecken kann. Buchhaltungssoftware deckt in der Regel die Finanzberichterstattung, die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, das Bankwesen und grundlegende Informationen zu den Umsatzerlösen ab.

Moderne ERP-Software umfasst heutzutage eine breite Palette von Modulen, die jeden Aspekt Ihres Unternehmens einbeziehen können. Die Buchhaltung ist nur ein Modul in einer langen Liste anderer Funktionen, die ERP-Technologie bereitstellt. ERP-Software wurde für branchenspezifische Anforderungen entwickelt und kann an fast alle Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden.

Buchhaltungssoftware hat andere Einschränkungen in Bezug auf Umsatz, Kundenbeziehungsmanagement und Echtzeitdatenzugänglichkeit. Die ERP-Software verfügt über spezielle Module für das Vertriebsmanagement und ist nicht auf das beschränkt, was die Buchhaltungssoftware leisten kann. ERP integriert alle Finanzinformationen in einer Datenbank und kann in der Cloud ausgeführt werden, um den Zugriff zu erleichtern.

Wenn Ihr kleines Unternehmen schnell expandiert, kann es sein, dass es aus seiner traditionellen Buchhaltungssoftware herauswächst und die Buchhaltungsdaten in einem Softwarepaket, wie z. B. einer ERP-Software, zusammenführen möchte. Eine zentrale Datenquelle ist für kleine und große Unternehmen gleichermaßen von entscheidender Bedeutung, um Einblicke zu gewinnen, und die zahlreichen Module, die in einer ERP-Software verfügbar sind, können Ihnen helfen, wenn sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt.

Die Vorteile von ERP sind breit gefächert, wobei die wichtigsten die Steigerung der Produktivität, die Senkung der Betriebskosten, die Flexibilität und integrierte Informationen sind. Die Business Intelligence, die ERP bietet, ist viel umfangreicher als die herkömmlicher Buchhaltungssoftware.