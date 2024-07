Die Auftragsverwaltung hat Berührungspunkte mit praktisch jedem System und Prozess in der Lieferkette. Die meisten Unternehmen haben keine interne Auftragsverwaltung mehr. Sie beziehen mehrere Partner ein, z. B. Lieferanten für Teile und Komponenten, Services für Montage und Verpackung oder Lieferzentren. Dadurch verringert sich die Transparenz und Unternehmen verlieren leicht die Kontrolle über einen Auftrag. Das zieht kostspielige manuelle Prozesse nach sich, um den Auftrag ohne Fehler abzuschließen und zu liefern. Ein OMS trägt zur Kostenkontrolle und Umsatzgenerierung bei, da es manuelle Prozesse automatisiert und Fehler reduziert.



Extern hat die Auftragsverwaltung direkten Einfluss darauf, wie ein Unternehmen oder eine Marke von den Kunden wahrgenommen wird. In einer Omni-Channel-Umgebung erwarten die Kunden ein nahtloses Erlebnis. Ein Kunde kann z. B. online bestellen, aber Fragen haben und die Bestellung über ein Call-Center abschließen. Während der Abwicklung seiner Bestellung erwartet der Kunde aktuelle Informationen, z. B. per E-Mail. Wenn ein Problem auftritt, kann es sein, dass der Kunde das Produkt physisch zurückgeben möchte, z. B. in einer Filiale. Jeder Punkt in diesem Prozess bietet die Möglichkeit, ein überzeugendes Kundenerlebnis zu bieten und damit die Kundenbindung zu stärken und Umsätze zu steigern. Omnichannel-Prozesse bieten zudem die Möglichkeit für Up-Selling- und Cross-Selling-Empfehlungen und damit für höhere Umsätze.