Was ist ein Virtual Private Server (VPS)?

Der Cloud- oder Hosting-Provider installiert jeden VPS auf einer physischen Maschine, auf der mehrere VPS ausgeführt werden. Zwar teilen sich die VPS einen Hypervisor und die zugrunde liegende Hardware, aber jeder VPS führt sein eigenes Betriebssystem (OS) aus, wie z. B. Microsoft Windows, Linux oder Ubuntu, zusammen mit seinen eigenen Anwendungen. Jedes VPS reserviert auch seinen eigenen Anteil an den Ressourcen des Computers, einschließlich Speicher, Rechenleistung, Festplattenspeicher und Bandbreite der CPU. Auch wenn sich die Kunden die Ressourcen des physischen Servers teilen, sind sie voneinander isoliert und haben Zugriff auf ihre eigenen dedizierten Ressourcen.

Ein VPS bietet ein Leistungs-, Flexibilitäts- und Kontrollniveau, das zwischen dem von geteiltem Multi-Tenant-Hosting und dediziertem Single-Tenant-Hosting liegt. Es mag zwar unlogisch erscheinen, dass die Multitenant-VPS-Anordnung als „privat“ bezeichnet wird, insbesondere wenn Single-Tenant-Optionen verfügbar sind, doch der Begriff „VPS“ wird von traditionellen Hosting-Anbietern am häufigsten verwendet, um ihn vom Shared Hosting zu unterscheiden – einem Hosting-Modell, bei dem alle Hardware- und Softwareressourcen eines physischen Geräts gleichmäßig auf mehrere Benutzer verteilt werden.

Am anderen Ende des Spektrums bieten einige Cloud-Provider, darunter Google Cloud, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und IBM Cloud, ein Maß an Hosting-Isolierung und Datenschutz, das über einen mandantenfähigen Cloud-Server hinausgeht. Zwei gängige Modelle sind dedizierte Hosts und dedizierte Instanzen. In beiden Modellen erhält der Benutzer Zugriff auf virtuelle Ressourcen und nutzt voraussichtlich die Vorteile eines verwalteten Hypervisors, allerdings auf dedizierter Single-Tenant-Hardware.

Die Unterschiede zwischen den Anbietern können bei der Betrachtung von Anwendungsfällen für VPS wirklich erheblich sein. Für klassische Hosting-Anbieter stellt ein VPS eine gute Balance zwischen Kosten, Flexibilität, Skalierbarkeit und Kontrolle zwischen geteiltem und dediziertem Hosting dar. Diese Eigenschaften machen es zur idealen Lösung für E-Commerce, Apps mit mittlerem oder stark schwankendem Datenverkehr, E-Mail-Server, Customer Resource Management (CRM) und mehr.

Darüber hinaus sind Virtual Servers von großen Public Cloud-Providern robuster und bieten mehr Funktionen. Sie gehören zu den Grundbausteinen des modernen Cloud Computing und bilden die Grundlage für modernes Server-Hosting und globale Rechenzentren. Sie können wesentlich vielfältigere und skalierbarere Workloads bewältigen als herkömmliche lokale Setups. Zudem kann die Anzahl der benötigten physischen Server reduziert werden, wodurch die Hardware- und sonstigen IT-Kosten sinken. Virtuelle Server senken sogar die Energiekosten, da sie weniger Energie für den Betrieb und die Kühlung benötigen.

In einem Bericht der International Market Analysis Research and Consulting Group (IMARC Group) wird der weltweite Markt für virtuelle private Server im Jahr 2023 einen Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar verzeichnen und im Jahr 2032 voraussichtlich 13,3 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer Wachstumsrate von 12,4 % im Prognosezeitraum entspricht.1