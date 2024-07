Die folgenden drei Hosting-Optionen sind am gebräuchlichsten, angefangen mit der günstigsten bis hin zur teuersten Option:

Shared Hosting (geteiltes Hosting)

Beim Shared Hosting hostet der Hosting-Anbieter Ihre Website zusammen mit den Websites mehrerer anderer „Mitmieter“ (Co-Tenants) auf einem einzigen Computer. Dabei nutzen Sie die CPU, den Arbeitsspeicher, den Speicherplatz und die Web-Server-Software, d. h. die Software, von der bei Browseranforderungen die entsprechenden Webinhalte bereitgestellt werden, gemeinsam mit Ihren Mitmietern.

Da Sie sich diese Ressourcen mit den Eigentümern anderer Websites teilen, zahlen Sie auch weniger dafür. Selbst wenn ein einzelner gemeinsam genutzter Computer in der Regel sehr leistungsfähig ist, kann ein unerwartet hohes Aufkommen an Datenverkehr auf einer der gehosteten Websites den anderen Websites Ressourcen entziehen und so ihre Leistung drastisch verlangsamen. Und wenn eine Site einem Virus oder einem Sicherheitsangriff zum Opfer fällt, können auch die anderen Sites auf diesem Server gefährdet sein.

Shared Hosting ist eine gute Wahl für persönliche Websites, persönliche Blogs, kleine und nicht transaktionsbezogene Geschäftsseiten (wie z. B. ein kreatives Portfolio) oder nicht geschäftliche Websites. Weitere Informationen zum Shared Hosting finden Sie unter „Was ist Cloud-Hosting?“

Virtual Private Server (VPS)-Hosting oder cloudbasierter VPS

Beim VPS-Hosting, d. h. beim Hosting über virtuelle private Server (VPS), ist Ihrer Website ein dedizierter virtueller Server zugewiesen. Wie beim Shared Hosting teilen Sie sich die Hardwareressourcen eines einzelnen Computers (jedenfalls in den meisten Fällen), aber Sie nutzen sie gemeinsam mit einer vergleichsweise geringeren Anzahl von Co-Tenants, und auf den Sites dieser Co-Tenants auftretende Probleme – Sicherheitsverletzungen oder Abstürze – haben normalerweise kaum Auswirkungen auf Ihre Site.

Mit einem VPS haben Sie in der Regel die vollständige Kontrolle über Ihr Betriebssystem, Ihr CMS und andere Software, was diese Option zu einer besseren Wahl für das Hosting von benutzerdefinierten Webanwendungen oder webbasierter Software (Software-as-a-Service oder SaaS) macht. Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, ist VPS daher teurer als das Shared Hosting.

Beim VPS-Hosting erfolgt die gemeinsame Nutzung der Ressourcen zwar mit einer geringeren Anzahl von Websites, aber die Ressourcen eines einzelnen Computers können überlastet werden, wenn die einzelnen Websites in ihrer Popularität wachsen und dadurch mehr Datenverkehr generieren. Aus diesem Grund bieten viele Hosting-Provider auch Hosting über cloudbasierte VPS an, bei dem jede Website die kombinierten Ressourcen mehrerer Computer in einem einzelnen Rechenzentrum (oder sogar in Rechenzentren an verschiedenen geografischen Standorten) nutzt. Dies erleichtert die Skalierung von Rechenleistung, Speicherkapazität und Bandbreite je nach Bedarf, und bietet zusätzliche Ausfallsicherheit im Falle von Hardwareproblemen oder natürlichen/von Menschen verursachten Katastrophen.

VPS-Hosting oder cloudbasiertes VPS-Hosting ist ideal für die meisten Unternehmenswebsites.

Weitere Informationen zum Hosting über virtuelle private Server (VPS-Hosting)

Dedicated Hosting (dediziertes Hosting)

Beim Dedicated Hosting haben Sie exklusiven Zugriff auf Ihre eigene Webserver-Hardware. Sie erhalten dasselbe Maß an Kontrolle über die System- und Anwendungssoftware wie bei einem VPS, aber da nur Ihre Website die Hardware nutzt, wird sie natürlich schneller ausgeführt. Außerdem sind Sie auch völlig immun gegenüber Leistungs- oder Sicherheitsproblemen auf anderen Websites.

Dedicated Hosting ist jedoch auch mit einigen Nachteilen verbunden: Diese Variante ist die teuerste Option, da nur Ihre Website die Hardware nutzt. Wenn Sie nicht über das nötige Personal verfügen, um den Server selbst zu verwalten, fallen zusätzliche Gebühren für die Verwaltung des Servers durch den Anbieter an. Dedicated Hosting lässt sich auch nicht im Handumdrehen skalieren, da jemand den Server bei Bedarf physisch mit mehr RAM, Speicherplatz usw. aufrüsten muss. Daher lohnt sich Dedicated Hosting in der Regel nur dann, wenn Leistungs- und Sicherheitsaspekte die Mehrkosten rechtfertigen.

Der Begriff „Bare Metal Servers“ wird manchmal synonym mit „dedizierten Servern“ verwendet, aber Bare Metal Server bieten in der Regel cloudähnliche Vorteile wie Bereitstellung in Minuten (anstelle von Stunden), Abrechnung in stündlichen Schritten (anstelle von monatlicher Abrechnung) und mehr High-End-Hardware.

Erfahren Sie mehr über Dedicated Hosting und Bare-Metal-Server.