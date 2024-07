Was ist Dateispeicher?

Dateispeicher – auch als Speicherung auf Dateiebene oder dateibasierte Speicherung bezeichnet – ist eine hierarchische Methode der Datenspeicherung, um Daten auf einer Computerfestplatte oder auf einem NAS-Gerät (Network-attached Storage) zu organisieren und speichern. Mit anderen Worten, Daten werden in Dateien gespeichert, die Dateien werden in Ordnern organisiert und die Ordner werden in einer Hierarchie von Verzeichnissen und Unterverzeichnissen organisiert. Um eine Datei zu lokalisieren , brauchen Sie oder Ihr Computersystem nur den Pfad — von Verzeichnis zu Unterverzeichnis zu Ordner zu Datei.

Die hierarchische Dateispeicherung eignet sich gut für leicht zu organisierende Mengen strukturierter Daten. Wenn jedoch die Anzahl der Dateien wächst, kann der Dateiabfrageprozess mühsam und zeitaufwändig werden. Die Skalierung erfordert das Hinzufügen weiterer Hardware oder das kontinuierliche Ersetzen dieser durch leistungsfähigere Geräte, beides kann teuer werden.

In einem gewissen Ausmaß können Sie diese Skalier- und Durchsatzprobleme mit cloudbasierten Dateispeichersystem mindern. Diese Services erlauben es mehreren Nutzern, auf Dateidaten, die in ausgelagerten Rechenzentren (die Cloud) lagern, zuzugreifen und sie zu teilen. Sie bezahlen einfach eine monatliche Subskriptionsgebühr, um Ihre Dateidaten in der Cloud zu speichern und Sie können leicht die Kapazität vergrößern und Ihre Datenleistung und Schutzkriterien spezifizieren. Außerdem entfallen die Ausgaben für die Wartung Ihrer eigenen lokalen Hardware da diese Infrastruktur vom Cloud-Service-Provider (CSP) in dessen Rechenzentrum verwaltet und gepflegt wird. Das ist auch bekannt als Infrastructure-as-a-Service (IaaS).