Abwägung von Kosten, Technologie und Provider



Ich habe einige Tausend Server-Kunden beobachtet oder bei ihren Kaufentscheidungen begleitet – von kleinen inhabergeführten Unternehmen, die zum ersten Mal eine Website online stellten, bis zu etablierten Plattformen, die Millionen von Besuchen pro Tag verzeichnen. Obwohl jeder dieser Käufer unterschiedliche Anforderungen und Prioritäten für einen Cloud-Server hatte, gab es einige wichtige Faktoren, die bei allen Entscheidungen gleich waren:

Wie hoch sind die Kosten? Welche Konfiguration/Technologie ist die beste? Welchem Provider kann ich am meisten vertrauen?



Jeder Website-Administrator hat diese drei Fragen schon einmal beantworten müssen. Auch wenn diese Faktoren anscheinend ziemlich einfach sind, gibt es letztendlich Überschneidungen und der Kaufprozess wird etwas komplizierter:

Es scheint naheliegend, dass jeder einen Cloud-Server auswählen wird, der in dem Bereich zu finden ist, in dem sich die drei Kreise überschneiden. Aber Serverentscheidungen werden nicht im luftleeren Raum getroffen. Valide Hosting-Entscheidungen können auf jeden Punkt in diesem Diagramm abzielen.



Schlüsseln wir das Diagramm einmal in unterschiedliche Zonen auf, um zu sehen, warum ein Benutzer einen Server in einem dieser Bereiche auswählen würde:

Zone 1: Das Budget hat Priorität vor allen anderen Aspekten.





Das Budget hat Priorität vor allen anderen Aspekten. Zone 2: IT-Administratoren in großen Unternehmen mit lokalen Servern oder treue Kunden, die den Anbieter nicht wechseln wollen





IT-Administratoren in großen Unternehmen mit lokalen Servern oder treue Kunden, die den Anbieter nicht wechseln wollen Zone 3: Käufer, die die schnellste und leistungsfähigste Infrastruktur mit der größten Skalierbarkeit benötigen, die es auf dem Markt gibt





Käufer, die die schnellste und leistungsfähigste Infrastruktur mit der größten Skalierbarkeit benötigen, die es auf dem Markt gibt Zone 4: Kunden, die einem Provider die Treue halten, solange dies nicht bedeutet, dass sie ihr Budget überschreiten müssen





Kunden, die einem Provider die Treue halten, solange dies nicht bedeutet, dass sie ihr Budget überschreiten müssen Zone 5: Nutzer, die gerne die neueste Technologie einsetzen und denen das Management dieser Technologie durch einen einzigen Provider wichtig ist





Nutzer, die gerne die neueste Technologie einsetzen und denen das Management dieser Technologie durch einen einzigen Provider wichtig ist Zone 6: Kunden, die sich für die Cloud-Umgebung mit der besten Leistung entscheiden, die für das jeweilige Budget zu bekommen ist, unabhängig vom Provider





Kunden, die sich für die Cloud-Umgebung mit der besten Leistung entscheiden, die für das jeweilige Budget zu bekommen ist, unabhängig vom Provider Zone 7: Käufer, denen alle drei Prioritäten gleich wichtig sind und die eine Umgebung auswählen können, die allen ihren Anforderungen gerecht wird

Zwischen der ersten Kaufentscheidung und einer nachfolgenden Entscheidung kann sich viel ändern.

Unabhängig davon, wie Sie Ihre anfängliche Kaufentscheidung treffen, gibt es einen neuen Faktor, den Sie berücksichtigen müssen, wenn es Zeit für den nächsten Cloud-Server ist: Sie wollen wahrscheinlich am gleichen Ort wachsen.

Der Wechsel zwischen Anbietern kann mühsam sein, die Verwaltung von Umgebungen bei mehreren Anbietern ist schwieriger, und wenn Server zusammenarbeiten müssen, tun sie dies in der Regel über das öffentliche Internet, so dass Sie nicht den besten Durchsatz erhalten.

Wenn Sie eine Zone auswählen müssten, die Ihre Kaufentscheidung am besten beschreibt, welche wäre es?

Kevin Hazard

IBM Cloud Platform – Infrastructure Marketing Leader

Twitter: @khazard (Link befindet sich außerhalb ibm.com)