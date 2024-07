Was ist Cloud-Hosting?

Aus IT-Perspektive ist die Flexibilität der schnellen Lösungsimplementierung in einem expandierenden Unternehmen sowohl für den Kunden als auch den Service-Provider unerlässlich. In einer etablierten Umgebung mit einer langen Geschichte von IT-Implementierungen ist es nicht einfach, eine neue Lösung innerhalb von Wochen zu implementieren, ohne dass dies erhebliche Auswirkungen auf die bestehende Infrastruktur oder die verfügbaren finanziellen Mittel hat. Cloud-Hosting bietet die Optionen und Vorteile einer schnelleren Lösungsbereitstellung und niedrigerer Implementierungs- und Betriebskosten.

Unternehmen haben heute genug Erfahrung mit Cloud-Hosting, um es gegenüber der herkömmlichen Implementierung ihrer Anwendungen zu bevorzugen. Die Implementierung in der Cloud ist nicht nur schneller, sondern stellt auch die Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Leistung sicher, die für die Implementierung nötig sind.

Cloud-Service-Provider (und davon gibt es viele) bieten heute ausgereifte Services und Bereitstellungsmodelle sowie Service Level Agreements (SLAs) mit viel größerer Sicherheit und Erfolg an. Cloud-Hosting-Systeme haben sich weiterentwickelt und stellen nun vereinfachte, zentralisierte IT-Services und Managementfunktionen bereit.

Dieses Konzept für die zentralisierte Verwaltung unterstützt nicht nur die Service-Provider, sondern auch die Benutzer bei der Definition, dem Angebot und der Verfolgung von SLAs – automatisch im Web. Die meisten Cloud-Hosting-Services werden über eine benutzerfreundliche, webbasierte Benutzerschnittstelle für Software, Hardware und Serviceanforderungen erbracht, die umgehend bereitgestellt werden. Selbst Software- und Hardware-Updates erfolgen automatisch. Das ist so einfach wie online einkaufen!

Sowohl bei innerbetrieblichen als auch in Cloud-Hosting-Ansätzen bleiben die nicht funktionalen Anforderungen an Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Hochverfügbarkeit unverändert, aber das Cloud-Hosting bietet einen viel breiteren Pool an IT-Ressourcen, um Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu gewährleisten, und das mit einem höheren Maß an Vertrauen.

Diese Anforderungen können auch automatisch für die Lösungsanforderungen des Kunden optimiert werden. Dies ist bekannt als anwendungsorientierte Servicebereitstellung, die über softwaredefinierte Umgebungen (SDE) erfolgt. Die SDE stellt automatisch und dynamisch die Rechen-, Netz- und Speicherressourcen bereit, die für Ihre Anwendungen nötig sind. Dies trägt dazu bei, die Effizienz zu steigern und die Services zu optimieren – eine Win-Win-Situation für die Benutzer und die Service-Provider.

Das Cloud-Hosting bleibt dadurch eine hervorragende Implementierungsoption für Kunden in jeder Branche. Wenn Sie es nicht bereits tun – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, das Cloud-Hosting als strategische Option zu berücksichtigen und umzusetzen.

Suj Perepa

Distinguished Engineer, IBM