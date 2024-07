Aufbauend auf dem Konzept von „Tenancy" (Mietverhältnis) ist die häufigste Analogie zu den Unterschieden zwischen Shared, VPS- und Dedicated Hosting, wie sich verschiedene Arten von Wohnungen unterscheiden:

Shared Hosting ist mit einer Wohnsituation in einem Apartment vergleichbar, wo sich die Mieter Services wie Parkplatz, Waschmaschine, Schwimmbad usw. teilen.

Dedicated Hosting ist am ehesten mit dem Besitz eines Einfamilienhauses vergleichbar, bei dem alles – einschließlich der Immobilie selbst – einem einzigen Besitzer gehört und die Nutzung ihm allein vorbehalten ist.

VPS-Hosting liegt irgendwo dazwischen – vergleichbar mit dem Wohnen in einem Reihenhaus oder einer Eigentumswohnung –, wo jeder Bewohner einerseits auf seine eigenen Services Zugriff hat (Waschmaschine, Parkplätze usw.), aber gleichzeitig eine Grünanlage, einen Fitnessbereich und andere größere, gemeinsame physische Infrastrukturen nutzt.

Shared Hosting (geteiltes Hosting)

Shared Hosting ist die einfachste und kosteneffizienteste Form des Hostings. Im Shared Hosting werden die Ressourcen einer physischen Maschine allen Mietern zu gleichen Teilen zur Verfügung gestellt. Shared Hosting ist ideal für einfache, persönliche Websites und Webapps, die wenig Datenverkehr, niedrige technische Anforderungen und eingeschränkte Leistungs- oder Sicherheitsanforderungen haben.

Da in einem Shared Hosting-Modell allen „Mietern" eine begrenzte Menge an Kapazität eines einzelnen Servers zugewiesen wird, erlauben die Provider nicht, dass Websites über die Grenzen des jeweiligen Nutzungsplans hinaus skalieren. Dennoch ist das Shared Hosting das Modell, das am anfälligsten für „laute Nachbarn" ist – Nutzer, deren Anwendungen unerwartet mehr als ihren Anteil an Ressourcen verbrauchen, was dann zu Leistungsproblemen für andere Nutzer führt. (Weitere Informationen zum Thema Shared Hosting finden Sie unter „Was ist Cloud-Hosting?" und „Web Hosting: Eine Einführung".)

VPS-Hosting

Wie bereits erwähnt, gilt VPS-Hosting im Vergleich zum Shared Hosting als Premium-Option. Beim VPS-Hosting werden geteilte Ressourcen einem Nutzer zur Verfügung gestellt, der eine größere Kontrolle über Systemspezifikationen, Gastbetriebssysteme und den gesamten Software-Stack hat als beim Shared Hosting.

Dabei ist es wichtig zu beachten, dass VPS-Hosting zwar bezüglich Kontrolle, Preis und Einfachheit zwischen Shared Hosting und Dedicated Hosting liegt, aber das skalierbarste der drei Modelle und den VMs/virtuellen Servern der meisten Public-Cloud-Provider am ähnlichsten ist.

Dedicated Hosting (dediziertes Hosting)

Im Gegensatz zum Shared Hosting und VPS-Hosting ermöglicht das Dedicated Hosting den Nutzern Zugriff auf alle Hardwareressourcen eines bestimmten Servers. Dedicated Hosting bietet im Vergleich zu VPS- und Shared Hosting das höchste Maß an Isolation, Sicherheit, Leistung und Kontrolle.

Dedicated Hosting ist aufgrund des Umfangs an Hardware-Ressourcen, die einem einzelnen Kunden zugeordnet sind, auch das teuerste der drei Hosting-Modelle. Dedicated Hosting ist außerdem etwas schwieriger zu skalieren als VPS, da die Skalierung erfordert, dass der Provider neue, physische Hardwareressourcen konfiguriert und bereitstellt.

Der Begriff „Bare Metal Server" wird manchmal synonym mit dedizierten Servern verwendet, aber Provider, die Bare-Metal-Server anbieten, bieten in der Regel mehr Cloud-ähnliche Eigenschaften auf ihren dedizierten Servern, wie z. B. Bereitstellung in Minuten (nicht in Stunden), Abrechnung in stündlichen Schritten (nicht in monatlichen) und Bereitstellung von High-End-Hardware, einschließlich Grafikprozessoren (GPUs). (Eine vollständige und detaillierte Beschreibung der beiden Optionen finden Sie unter „Was sind dedizierte und Bare-Metal-Server".)