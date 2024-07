Was ist NVMe?

Bis zur Einführung von SSDs und Flash-Speicher wurde SATA mit allen HDD-Speichersystemen verwendet. Als jedoch mobile Anwendungen, Videospiele und neue Technologien wie KI die Anforderungen an Computerumgebungen erhöhten, wurden die Grenzen von SATA deutlich. Vor allem die geringe Geschwindigkeit und Bandbreite von SATA verlangsamte die Übertragung großer Datenmengen, die für die Funktionalität neuer Anwendungen entscheidend waren.

NVMe wurde als bessere Datenspeicher-/Übertragungsoption als SATA für SSDs in Umgebungen erfunden, in denen große Datenübertragungen erforderlich waren, ohne die Verarbeitungszeiten zu verlangsamen. Mit NVMe können SSDs über den PCIe-Bus und einen M.2- oder U.2-Adapter direkt mit der CPU verbunden werden – genau wie bei einem SATA-Laufwerk. NVMe ermöglicht SSDs, sich direkt mit der CPU zu verbinden und große Datenmengen schnell zu lesen und zu schreiben.

Um eine höhere Leistung zu erzielen, definiert NVMe eine Registerschnittstelle, einen Befehlssatz und eine Gruppe von Funktionen für PCI-basierte SSDs. Sobald die Verbindung über den PCIe-Bus hergestellt ist, ermöglicht das NVMe-Protokoll eine geringere Latenz und trägt zur Optimierung der E/A-Operationen pro Sekunde (IOPS) bei.

NVMe-Treiber unterstützen viele Arten von gängigen Betriebssystemen (OS), darunter Windows, Linux und MacOS. Darüber hinaus unterstützt das NVM-Protokoll alle Arten von NVM, einschließlich Flash-fähiger NAND SSDs. Schließlich verwendet NVMe parallele Befehlswarteschlangen und eine „Polling-Schleife“ anstelle des „Interrupt“-basierten Gerätetreibers seiner Vorgänger, was die Latenzzeit und den System-Overhead reduziert und hilft, CPU-Engpässe zu vermeiden, z. B. wenn eine Grafikkarte schneller arbeitet als die darunterliegende CPU.

NVMe SSD-Formfaktoren

Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal der NVMe-Spezifikationen ist der Formfaktor, d. h. die Art und Weise, wie Größe, Konfiguration und physisches Design die Kompatibilität mit anderen Geräten beeinflussen. Kürzlich entschied sich die Storage Networking Industry Association (SNIA), den Enterprise and Datacenter Standard Form Factor (EDSFF) zu etablieren, um einen vereinbarten, branchenweiten Rahmen für SSD-Technologie zu schaffen.

Der vereinbarte Standardformfaktor für eine SSD war 2,5 Zoll, was problemlos in den Laufwerksschacht der meisten Laptops und Desktops passt, wodurch NVMe-SSDs hochgradig kompatibel mit bestehender Technologie sind. Da das 2,5-Zoll-Laufwerk sowohl in privaten als auch kommerziellen Computerumgebungen weit verbreitet ist, ist der Austausch einer Festplatte durch eine NVMe SSD für Benutzer, die die Leistung ihres Systems verbessern möchten, einfach und unkompliziert.

m.2 NVMe-Laufwerke

M.2-SSDs sind ein weiterer physischer Formfaktor oder Anschluss, der in SSDs verwendet wird. Obwohl der Begriff häufig synonym mit NVMe verwendet wird, handelt es sich dabei um unterschiedliche Arten von Speichertechnologien. Während NVMe-SSDs an einen PCI-Steckplatz auf einer Hauptplatine angeschlossen werden, wodurch sie wesentlich höhere Datenübertragungsraten als ihre Konkurrenten erreichen, sind m.2-Laufwerke ein physischer Formfaktor bzw. Anschluss, der Hochleistungsspeicher in kleinen, stromsparenden Geräten wie ultradünnen Laptops und Tablets ermöglicht.

NVMe und dynamisches RAM

Dynamic Random Access Memory (DRAM) ist ein weit verbreitetes Random Access Memory (RAM), das auf Computern (PCs), Servern und Workstations genutzt wird. NVMe-SSDs gibt es sowohl in DRAM- als auch in DRAM-losen Varianten. NVMe-SSDs mit DRAM sind teurer und schneller als DRAM-lose und eine bessere Option für grafikintensive Anwendungen wie Foto- oder Videobearbeitungssoftware. NVMe ohne DRAM sind günstiger und langsamer, aber immer noch viel schneller als HDDs oder SATA-SSDs, was sie zu guten Optionen für Benutzer macht, die nicht so viel Geschwindigkeit oder Leistung für die von ihnen ausgeführten Anwendungen benötigen.