Was ist LAMP-Stack?

Ein allgemeiner Blick auf die Ausführungsreihenfolge des LAMP-Stacks zeigt, wie die Elemente zusammenwirken. Der Prozess beginnt, wenn der Apache-Web-Server Anfragen für Webseiten vom Browser eines Benutzers erhält. Handelt es sich bei der Anfrage um eine PHP-Datei, übergibt Apache die Anfrage an PHP, das die Datei lädt und den in der Datei enthaltenen Code ausführt. PHP kommuniziert außerdem mit MySQL, um Daten abzurufen, auf die im Code verwiesen wird.

PHP verwendet dann den Code in der Datei und die Daten aus der Datenbank, um den HTML-Code zu erstellen, den die Browser benötigen, um Webseiten anzuzeigen. Der LAMP-Stack kann nicht nur mit statischen Webseiten arbeiten, sondern auch mit dynamischen Seiten, bei denen sich der Inhalt bei jedem Laden in Abhängigkeit von Datum, Uhrzeit, Benutzeridentität und anderen Faktoren ändern kann.

Nach dem Ausführen des Dateicodes übergibt PHP die resultierenden Daten wieder an den Apache-Web-Server, der sie an den Browser sendet. Diese neuen Daten können auch in MySQL gespeichert werden. Und natürlich werden alle diese Operationen durch das Linux-Betriebssystem ermöglicht, das die Basis des Stacks bildet.