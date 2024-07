Drupal vs. WordPress

Hier ist ein Bereich, in dem die beiden Plattformen abweichen. WordPress ist einfach zu bedienen und erfordert keine Programmierkenntnisse (auch wenn erfahrene Webentwickler durchaus Änderungen am Code vornehmen können). Die große Auswahl an kostenlosen WordPress-Plug-ins und -Themes macht es auch Nicht-Entwicklern sehr leicht, schnell eine Website für das Bloggen einzurichten. Folglich ist WordPress die erste Wahl für zig Millionen Privatpersonen und Unternehmen, insbesondere kleine Unternehmen.

Im Gegensatz dazu ist für Drupal ein größerer Einarbeitungsaufwand erforderlich. Um viele Funktionen zu implementieren, müssen Sie Drupal-Module installieren und anpassen. Natürlich kann der Aufbau einer Drupal-basierten Website auch zu einem anspruchsvollen Unterfangen werden, da die Entwickler damit kompliziertere Dinge tun können als mit WordPress. Obwohl Sie mit Drupal einfache Websites zusammenstellen können, wird es am häufigsten von Unternehmensentwicklern verwendet, die fortgeschrittene Websites anpassen wollen.

Wenn Ihr Team nicht die Zeit aufbringen kann, eine Drupal-Site zu erstellen, oder es nicht über ausreichende HTML-, CSS- und PHP-Kenntnisse verfügt, können Sie jederzeit einen externen Experten zur Unterstützung engagieren. Kleine Unternehmen sollten bedenken, dass es schwieriger sein kann, Drupal-Experten zu finden, und dass es teurer ist, sie einzustellen als WordPress-Entwickler.