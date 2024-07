Da sich der globale Wettbewerb verschärft, müssen Unternehmen nach kommerziellen und betrieblichen Vorteilen und Effizienzen streben. Für viele sind die Prozesse und Systeme, die in der Vergangenheit gute Dienste geleistet haben, heute Hindernisse für zukünftige Fortschritte. Die Arbeitslast und das Datenvolumen nehmen weiterhin dramatisch zu, was ständige Aktualisierungszyklen für die lokale Infrastruktur erfordert, die möglicherweise nicht in der Lage ist, transformative Geschäftsinitiativen zu unterstützen.

Die Cloud-Migration bietet eine Möglichkeit, den Vorabkosten und wiederkehrenden Kosten von On-Premises-Systemen zu entkommen. Darüber hinaus bieten Cloud-Dienste eine Kapazität und Skalierbarkeit, die mit einer festen Infrastruktur kaum zu erreichen ist. Es gibt jedoch viele mögliche Wege in die Cloud, und Unternehmen müssen sorgfältig darüber nachdenken, wie sie das potenzielle Risiko und die Kosten einer Stilllegung ihrer On-Premises-Systeme minimieren können.

Public-Cloud-Lösungen stellen zusätzliche Herausforderungen dar: Wie können Unternehmen beispielsweise weltweite digitale Abläufe betreiben, wenn Vorschriften wie die DSGVO eine lokale Speicherung der Daten erfordern? Wird die Datensicherheit, insbesondere für Finanz-, Personen- und Gesundheitsinformationen, gewahrt? Die Managed-Services-Kunden von Techwave kämpfen mit diesen Problemen, wenn sie die Vorteile der digitalen Transformation nutzen möchten.

Chandra Rao Jampa, Leiter des Asia-Pacific & Global Delivery Center bei Techwave, beschreibt die Herausforderung: „Bei On-Premises-Systemen haben IT-Abteilungen Schwierigkeiten, ihre Verpflichtungen gegenüber den Geschäftsanwendern zu erfüllen, was sich wiederum auf die Endkunden und Verbraucher auswirkt. Doch Public-Cloud-Lösungen bieten in der Regel nicht das gleiche Maß an Hardware-, Hypervisor- und Anwendungskontrolle wie On-Premise-Lösungen. In Kombination mit den hohen Migrationskosten und der Komplexität des Wechsels in die öffentliche Cloud konnten wir feststellen, dass unsere Kunden auf eine Art gefangen waren.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kunden bei der Lösung dieser Probleme zu unterstützen, damit sie die Flexibilität, Skalierbarkeit und Kapazität der Cloud nutzen und den ersten Schritt auf ihrem Weg zur digitalen Transformation machen können.“