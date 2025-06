Was ist DevOps?

Neuer Code wird in die vorhandene Codebasis integriert, dann getestet und für die Veröffentlichung und Bereitstellung verpackt. Zu den Aktivitäten, die in dieser Phase häufig automatisiert werden, gehören das Zusammenführen von Codeänderungen in eine Masterkopie, das Platzieren des aktualisierten Codes in einem Repository sowie das Kompilieren, Testen und Verpacken des Codes in eine ausführbare Datei.



In DevOps ist die Ausgabe der Build-Phase oft in einem Binär-Repository gespeichert. Im Gegensatz zu einem Quellcode-Repository speichert ein Binär-Repository verpackte Ausgaben wie Bibliotheken und ausführbare Dateien, um sie in anderen Phasen des Entwicklungslebenszyklus wiederzuverwenden.