Was ist Site Reliability Engineering (SRE)?

SRE unterstützt Resilienz, Redundanz und Zuverlässigkeit im DevOps-Zyklus und befasst sich mit der täglichen Implementierung von Softwareprogrammen. Techniker für die Zuverlässigkeit von Websites halten sich in der Regel an die 50-50-Regel: Sie widmen die Hälfte ihrer Zeit der Lösung von Kundenproblemen, wie der Verwaltung von Eskalationen und der Reaktion auf Vorfälle, und die andere Hälfte der Automatisierung des IT-Betriebs. Zu diesen Vorgängen gehören das Produktionssystemmanagement, das Change Management, die Reaktion auf Zwischenfälle und Notfallmaßnahmen.

SRE-Teams schließen die Lücke zwischen der Funktionsweise von Softwareentwicklern und der Funktionsweise in realen Situationen. Site Reliability Engineers arbeiten direkt mit Kunden zusammen, um deren Probleme zu beheben und Daten zur Benutzererfahrung zu sammeln. Die SRE-Teams geben diese Daten an die Entwicklungsteams zurück und geben ihnen tiefe Erkenntnisse in die Leistung der Software und die notwendigen Aktualisierungen.

SREs wissen, dass Ausfälle unvermeidlich sind. Ihre Aufgabe ist es, sowohl (durch Prozesse wie die Root Cause Analysis) die Ursachen unmittelbarer Probleme zu identifizieren als auch Überwachungs- und Protokollierungsdaten zu nutzen, um potenzielle zukünftige Ausfälle vorherzusagen. Dann richten sie Automatisierungen ein, um diese Probleme zu lösen, und bauen Ausfallsicherheit und Redundanz in das System ein.

Durch diese automatisierte Überwachung großer Softwaresysteme müssen Systemadministratoren Aufgaben im Bereich IT-Operations nicht mehr manuell erledigen. Durch die Eliminierung manuell auszuführender Funktionen sparen IT-Teams Zeit, können Betriebsaufgaben genauer ausführen und sich auf die Aufrechterhaltung der Anwendungsleistung konzentrieren.