Was ist Chaos-Engineering?

Unternehmen mit hoher Resilienz, digital ausgereiften Systemen und guter Observability durch Dashboards und andere Tools sollten Chaos-Engineering nutzen, da sie sofort auf Probleme reagieren können, die durch Experimente entstehen. Unternehmen, denen diese Observability4 fehlt, brauchen möglicherweise zu lange, um die Experimente abzuschließen, die sie durch Chaos Engineering erstellt haben.

Chaos Engineering ist auch ein Muss für Unternehmen, die Clouds, insbesondere öffentliche Clouds und cloudnative Anwendungen, nutzen. Die Public Cloud bringt potenzielle Ausfallprobleme mit sich, die eine Koordination mit dem Cloud-Provider erfordern, was eine andere Herangehensweise als bei On-Premises-Problemen erfordert.

Laut Constellation Research5 behandeln Unternehmen, die Cloud nutzen, IT-Vorfälle immer noch häufig ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Auswirkungen von Cloud und Software-as-a-Service (SaaS) auf diese Vorfälle.

Darüber hinaus schafft die zunehmende Verwendung von Microservices, die die Anzahl der in einem System ausgeführten Hosts oder Container erhöhen, einzigartige Herausforderungen, die durch Chaos-Experimente aufgedeckt und gelöst werden können. Die Komplexität wird vom Code-Design in den Systembetrieb verlagert, was die Komplexität zwar nicht beseitigt, aber eine stärkere Automatisierung ermöglicht.

Chaos Engineering kann Unternehmen auch dabei helfen, die Geschwindigkeit ihrer Pipelines für kontinuierliche Integration und kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) zu erhöhen. Die Integration von Chaos Engineering in CI/CD, wie es bei Netflix6, ermöglicht es Unternehmen, kontinuierliche Experimente zu automatisieren und gleichzeitig deren mögliche Auswirkungen zu kontrollieren.

Und schließlich bedeutet die Tatsache, dass Unternehmen zunehmend über APIs mit Partnern in Verbindung stehen, dass ein Problem in ihren Systemen auch Auswirkungen auf andere Unternehmen haben kann. Der Einsatz von Chaos Engineering hilft Unternehmen, die Schwachstellen in ihrer Architektur zu erkennen und zu beheben, wodurch sie schließlich zukünftige Ausfälle vorhersehen können.

Erfolgreiches Chaos-Engineering hilft Unternehmen, technische Ausfälle mit erheblichen Auswirkungen auf den Kunden zu minimieren, und unterstützt den Aufbau stärkerer und widerstandsfähigerer komplexer Systemarchitekturen. Sobald sich ein Unternehmen für Chaos-Engineering entschieden hat, ist der nächste Schritt die Entscheidung, ob es in der Vorproduktions- oder Produktionsumgebung ausgeführt werden soll.