Was ist Change Management?

In den späten 1970er Jahren schrieben die McKinsey-Berater Thomas J. Peters und Robert H. Waterman ein Buch mit dem Titel In Search of Excellence.4 In diesem Buch wurde ein Framework vorgestellt, das die Fähigkeit besitzt, zusammenhängende Faktoren darzustellen, die die Fähigkeit eines Unternehmens zu Veränderung beeinflussen können. Rund 30 Jahre später wurde dieses Framework als „McKinsey 7-S“-Framework bekannt. Die Elemente des Frameworks überschneiden sich je nach Kultur und/oder Institution auf unterschiedliche Weise. Diese sieben Elemente sind ohne hierarchische Reihenfolge aufgelistet:

Gemeinsame Werte



Skills

Personal

Strategie

Struktur

Stil

Systeme