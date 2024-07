Was ist Mitarbeitererfahrung?

Am Arbeitsplatz erleben die Mitarbeiter Burnout, Mikroaggressionen und andere Stressfaktoren sowie Unsicherheiten in Bezug auf ihre Stellung oder ihre Entwicklungsmöglichkeiten. Nur die Hälfte der von Gallup befragten Mitarbeiter hat das Gefühl, zu wissen, was von ihnen bei der Arbeit erwartet wird. Heutzutage äußern Arbeitnehmer deutlicher, was sie von ihren Arbeitgebern erwarten und brauchen. Führende Unternehmen haben dieses Feedback ernst genommen und sich stärker auf die Lösung einiger dieser Probleme konzentriert.