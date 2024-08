Unternehmenstransformation wird manchmal als Synonym für digitale Transformation betrachtet, weil so viel von dem, was Unternehmen verändern müssen, mit neuen Technologien zu tun hat6 (Link befindet sich außerhalb von ibm.com). Die Unternehmenstransformation von Netflix fand statt, als sich das Unternehmen von einem DVD-Anbieter von externen Inhalten zu einem Unterhaltungsproduzenten und Streamer wandelte. Dazu musste das Unternehmen in die Cloud wechseln und stark in die Produktion von Inhalten investieren.

Eine moderne Unternehmenstransformation wird zunehmend technologische Fortschritte wie Automatisierung, KI und maschinelles Lernen (ML) nutzen, um Workflows zu verbessern, Mitarbeiter effizienter zu machen und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Viele dieser Technologien tragen zu Kosteneinsparungen bei. In einem anderen Beispiel stellte Anthem von Altsystemen auf Cloud Computing um und investierte in KI, um zentrale Prozesse zu automatisieren und prädiktive Analysen einzusetzen und so eine widerstandsfähigere Infrastruktur mit automatischer Fehlerbehebung aufzubauen. Infolgedessen konnte Anthem die Zahl der Systemvorfälle mit hoher Priorität um 25 % senken und die Betriebszeit und Zuverlässigkeit der Systeme erheblich verbessern.