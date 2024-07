Obwohl die Transformation noch im Gange ist, wird die Umstellung von Anthem auf Cloud-Computing bedeutende Ergebnisse einbringen. Die flexible Multi-Cloud-Umgebung ermöglicht es dem Unternehmen, cloudnative Anwendungen schneller zu entwickeln, Software-Patches schneller bereitzustellen und den strategischen Wechsel von der bloßen Verwaltung von Krankheiten zur Förderung von Wohlbefinden zu unterstützen.

Die Multicloud-Plattform unterstützt auch die kontinuierliche Bereitstellung von Automatisierungs- und cloudnativen Analysetools, mit denen das Personal von Anthem die Leistung der IT-Systeme effektiver verwalten kann.

Mit dem Übergang in die Cloud wird Anthem über eine Infrastruktur verfügen, mit der das Unternehmen die Vorteile neuer, bahnbrechender Technologien wie der Blockchain nutzen kann. Anfang 2019 kündigten Anthem, IBM und mehrere andere Partner eine neue gemeinsame Initiative an, bei der die Blockchain-Technologie zur Verbesserung der Interoperabilität und Transparenz im Gesundheitswesen eingesetzt werden soll. Diese Technologie soll verwaltungstechnische Fehler reduzieren und einen effizienten Austausch von Gesundheitsdaten gewährleisten, was wiederum zu besseren Behandlungsergebnissen und niedrigeren Kosten führen sollte.

„Die von IBM vorangetriebene Automatisierung und Instrumentierung unserer Infrastruktur hat es uns ermöglicht, die Eine-Million-Marke zu erreichen, im Rahmen derer wir die Korrektur von Infrastrukturproblemen proaktiv und ohne manuelle Eingriffe automatisieren“, sagt Skeen.