Wie treibt die Technologie die Unternehmenstransformation voran?

Im unerbittlichen Wettlauf um Innovation und nachhaltiges Wachstum haben Unternehmen schon immer auf Technologie als Katalysator für Geschäftsergebnisse gesetzt. Ganz gleich, ob das Ziel darin bestand, Daten als Single-Source-of-Truth (SSOT) zur Bestimmung der Analysefähigkeiten für die Entscheidungsfindung zu erhalten, die Kosten durch Prozessoptimierung zu senken oder die Geschäftskontinuität für das wirtschaftliche Überleben in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu fördern – die Technologie hat die Wertschöpfung durch Unternehmenstransformation vorangetrieben.

Sehen wir uns die umfassendere Definition von Unternehmenstransformation an. Bei einer Unternehmenstransformation geht es vor allem darum, grundlegende Änderungen an Abläufen und Modellen vorzunehmen und digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, um signifikante Wertzuwächse zu erzielen. Es geht darum, Entscheidungsfindung, Betriebsabläufe und Daten so aufeinander abzustimmen, dass Störungen, sich ändernde Kundenbedürfnisse und neue Marktchancen vorhergesehen und darauf reagiert werden können. Zu den Tools für die Unternehmenstransformation im digitalen Zeitalter gehören eine klare Strategie für die digitale Transformation, eine Hybrid-Cloud-Architektur, umfassende Analysen und eine Suite fortschrittlicher Technologien: künstliche Intelligenz (KI), Blockchain, Automatisierung, Edge Computing und das Internet der Dinge (IoT).

Die letzten zwei Jahre haben das Tempo des Wandels, den Kunden bei der digitalen Transformation erleben und umsetzen, beschleunigt. Wir beobachten Muster technologischer Umgestaltungen oder der „digitalen Transformation“ in drei Kernbereichen. Digitale Transformation ist die Einführung von Digital-First-Erfahrungen für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Mit anderen Worten: Diese Muster haben sich als strategische Treiber der technologiegestützten Unternehmenstransformation herauskristallisiert und basieren auf folgenden Faktoren:

Branchenbedarf

Fachliche oder funktionale Anforderungen

Rollenbasierte Bedürfnisse

Lassen Sie uns jeden der Treiber genauer unter die Lupe nehmen: