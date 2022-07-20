Wie treibt die Technologie die Unternehmenstransformation voran?

Im unerbittlichen Wettlauf um Innovation und nachhaltiges Wachstum haben Unternehmen schon immer auf Technologie als Katalysator für Geschäftsergebnisse gesetzt. Ganz gleich, ob das Ziel darin bestand, Daten als Single-Source-of-Truth (SSOT) zur Bestimmung der Analysefähigkeiten für die Entscheidungsfindung zu erhalten, die Kosten durch Prozessoptimierung zu senken oder die Geschäftskontinuität für das wirtschaftliche Überleben in einem wettbewerbsintensiven Umfeld zu fördern – die Technologie hat die Wertschöpfung durch Unternehmenstransformation vorangetrieben.
Sehen wir uns die umfassendere Definition von Unternehmenstransformation an. Bei einer Unternehmenstransformation geht es vor allem darum, grundlegende Änderungen an Abläufen und Modellen vorzunehmen und digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, um signifikante Wertzuwächse zu erzielen. Es geht darum, Entscheidungsfindung, Betriebsabläufe und Daten so aufeinander abzustimmen, dass Störungen, sich ändernde Kundenbedürfnisse und neue Marktchancen vorhergesehen und darauf reagiert werden können. Zu den Tools für die Unternehmenstransformation im digitalen Zeitalter gehören eine klare Strategie für die digitale Transformation, eine Hybrid-Cloud-Architektur, umfassende Analysen und eine Suite fortschrittlicher Technologien: künstliche Intelligenz (KI), Blockchain, Automatisierung, Edge Computing und das Internet der Dinge (IoT).
Die letzten zwei Jahre haben das Tempo des Wandels, den Kunden bei der digitalen Transformation erleben und umsetzen, beschleunigt. Wir beobachten Muster technologischer Umgestaltungen oder der „digitalen Transformation“ in drei Kernbereichen. Digitale Transformation ist die Einführung von Digital-First-Erfahrungen für Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Mit anderen Worten: Diese Muster haben sich als strategische Treiber der technologiegestützten Unternehmenstransformation herauskristallisiert und basieren auf folgenden Faktoren:
Lassen Sie uns jeden der Treiber genauer unter die Lupe nehmen:
Die Branche eines Unternehmens bestimmt den Bedarf und die Art der Transformation und der Technologie, die für die Wertschöpfung erforderlich sind. Der Bedarf eines Unternehmens an verschiedenen Arten von Datensätzen, die es erheben, kuratieren, orchestrieren und in die verschiedenen Arten von KI-/Analysemodellen einfließen lassen möchte, hängt in hohem Maße von der Branche ab, in der es tätig ist.
Die Pandemie hat beispielsweise die Fertigungsindustrie auf den Kopf gestellt. Die Lieferketten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und die Nachhaltigkeitsziele haben sich erheblich verändert. Unternehmen überdenken ihre Lieferketten und Abläufe, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen.
Eines dieser Unternehmen, Reckitt, ist mit seinen Marken Lysol, Air Wick, Calgon und anderen eine der weltweit bekanntesten und vertrauenswürdigsten Konsumgütermarken in den Bereichen Hygiene, Zustand und Ernährung. Reckitt hat sich mit IBM zusammengetan, um fortschrittliche Technologien zur Vernetzung und Digitalisierung ihrer Fabriken für Industrie 4.0 bereitzustellen. Ziel war es, den Mitarbeitern die Informationen bereitzustellen, die sie benötigen, um die Gesamtanlageneffektivität (OEE), die Energieeffizienz und die Instandhaltung der Fabrik zu antizipieren, vorherzusagen und zu verbessern. Diese Bemühungen, die weitgehend von Branchentrends bestimmt werden, helfen Reckitt dabei, Widerstandsfähigkeit und Agilität aufzubauen, um die sich entwickelnden Marktanforderungen für seine Produkte zu unterstützen.
Transformation wird nicht immer durch äußere Kräfte hervorgerufen. Viele Unternehmen betrachten Funktionen wie Kundenprozesse, Talente oder Finanz- und Lieferkettenabläufe und stellen sie im Hinblick auf Effizienz, Prozessoptimierung und Kostenmanagement neu auf. Eine aktuelle Studie von Gartner (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) berichtet, dass 82 % der CFOs ihre digitale Transformation beschleunigen, um ihr Geschäft wettbewerbsfähiger zu machen.
Bei dem wachsenden Trend dreht sich alles um die Bereitstellung intelligenter Workflows, die durch die Digitalisierung und Automatisierung datengestützter Workflows erreicht werden. Um diese Workflows und ihre Ergebnisse zu beschleunigen, müssen Unternehmen Technologien wie Automatisierung, Blockchain, KI und Edge Computing durchgängig integrieren, wobei Daten das Rückgrat bilden. Die Aktivierung intelligenter Workflows hat erhebliche Vorteile. In einem kürzlich veröffentlichten IBV-Bericht über das Virtual Enterprise sagen Unternehmensleiter, dass KI-gestützte und automatisierte Workflows die Customer Experience, die Effizienz und die Entscheidungsfindung verbessern.
IBM stellt intelligente Workflow-Lösungen zur Transformation seiner internen Prozesse bereit. IBM konnte 4 Millionen Arbeitsstunden einsparen, indem Automatisierung und KI in 65 % der Workflows integriert wurden. Dies verbesserte die Effizienz und Entscheidungsfindung in den Bereichen Finanzen, Lieferkette und Kundenprozesse.
Wir sehen eine große Verschiebung der Technologie-Kaufkraft von IT zu LOBs. Laut IDC (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) werden die von Unternehmen finanzierten Technologieausgaben die von IT-Verantwortlichen finanzierten Ausgaben bis 2023 übersteigen. Da LOB-Führungskräfte immer stärker in die Entscheidungsfindung, die Transformation von Kunden und die Transformation von Abläufen eingebunden sind, benötigen die LOBs kuratierte Daten zur Unterstützung ihrer Analysen und Erkenntnisse. Umso wichtiger ist es, Technologien wie Analytik und KI in eine datengestützte Gesamtstrategie einzubeziehen. Wenn sowohl die IT- als auch die LOB-Stakeholder von Anfang an einbezogen werden, sparen Unternehmen Zeit und Geld bei der Entwicklung einer Wachstumsstrategie.
CaixaBank, eine große Bankengruppe in Spanien und Portugal, bedient eine digitale Kundenbasis von 70,6 %. Das Unternehmen hat sich auf die digitale Transformation konzentriert, um sich zu einer digitalen Bank zu entwickeln. Caixa arbeitete mit IBM zusammen, um eine Salesforce-Plattform zu implementieren, die half, das Contact-Center effizient zu verwalten, die Kundenservicekanäle zu vereinheitlichen und ihre Technologieplattform zu konsolidieren – alles mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung der Benutzererfahrung für Kunden und Agenten. Da die Welt immer digitaler wird, liegt die Verantwortung für solche Transformationen zunehmend bei den LOB-Führungskräften.
Die sich schnell entwickelnde Technologie macht es für Unternehmen schwierig, zu entscheiden, wo sie anfangen sollen und welche Rolle diese Technologie in ihrer Wachstumsstrategie spielen sollte. Im Wettlauf um Innovation und nachhaltiges Wachstum müssen sich Unternehmen darauf konzentrieren, Technologie im Kontext von Branche, Bereich und Rolle zu nutzen.
Sie müssen dazu übergehen, Technologie nicht länger um ihrer selbst willen bereitzustellen, sondern sie in diesen drei Kontexten zu einem Bestandteil ihrer gesamten Geschäftsstrategie zu machen. Unternehmen müssen ihre IT-Struktur ändern: von einem Fokus auf Kostensenkung hin zu einer Strategie, die auf Wachstum und Wertschöpfung ausgerichtet ist. In dieser neuen Welt werden sich Unternehmen nicht nur auf ihre IT-Abteilungen verlassen, sondern auch auf eine neue Generation strategischer Ökosystem-Technologiepartner, die ihnen helfen, neue Anforderungen zu bewältigen. Diese strategischen Partner können die Synthese von Strategien unterstützen, die durch Analyse, Daten, komplexe Technologie-Integration und Funktionen zur Unternehmenstransformation ermöglicht wird, um branchenverändernde menschliche Erfahrungen voranzutreiben.
