ITIL wird Unternehmen weiterhin dabei helfen, sicherzustellen, dass sie die besten Prozesse für ihre Umgebung unterstützen. Da sich die zugrunde liegenden Fähigkeiten von Unternehmen weiterhin schnell verändern, sollten sich auch die ITIL-Prozesse mit ihnen verändern. So muss beispielsweise ein ITIL Change Approval Board (CAB), das in der Regel überprüft, ob Änderungen in die Produktion gehen sollen, möglicherweise an die Geschwindigkeit der Änderung angepasst werden, indem es sich an einen richtliniengesteuerten Genehmigungsprozess anpasst.