Künstliche Intelligenz (KI) wird immer mehr zu einem Bestandteil von zahlreichen Geschäftsprozessen und ITSM bildet da keine Ausnahme. Im Rahmen einer kürzlich von Gartner durchgeführten Umfrage (Link außerhalb von ibm.com) wurde festgestellt, dass die Zahl der Unternehmen, die KI implementieren, in den letzten vier Jahren um 270 Prozent gestiegen ist, wobei mehr als die Hälfte dieser Unternehmen außerdem auch die Anwendung von KI für ITSM in irgendeiner Form in Betracht zieht oder dies bereits praktiziert.

Gartner geht davon aus, dass im Laufe der Zeit immer mehr ITSM-Tools das integrieren werden, was Gartner als AI for IT Operations, kurz: AIOps, also als KI für den IT-Betrieb bezeichnet und als die Anwendung von maschinellem Lernen in der gesamten Betriebsumgebung definiert. Dies schließt auch die Überwachung und ITSM ein. Durch die Anwendung von KI auf Daten aus mehreren Quellen soll AIOps dabei helfen, Ausfälle besser vorherzusagen, Ereignisse zu priorisieren und die Analyse von zugrunde liegenden Ursachen zu verbessern.

