Dieser sparsame Ansatz erfüllte zwar die Budgetvorgaben, unterstützte jedoch nicht das Geschäft und die Mission der BBC, durchgängig qualitativ hochwertige Inhalte zu liefern, die Zuschauer auf der ganzen Welt informieren, aufklären und inspirieren.

Bevor Waddell beigetreten ist, erhielt das Team regelmäßig Beschwerden von Endbenutzern. Da die vorhandenen Tools die Ursache nicht ausreichend ermitteln konnten, steckten Waddell und sein Team in einem Kreislauf ständiger Brandbekämpfung fest. Sie konnten Leistungsprobleme in ihrer lokalen Umgebung von 1.000 virtuellen Maschinen (VMs) nicht proaktiv verhindern und hatten nur begrenzte Zeit, sich auf strategische Initiativen zu konzentrieren. Sie mussten einen Weg finden, um gleichzeitig die Kosten zu minimieren und die Anwendungsleistung zu gewährleisten. Zu diesem Zeitpunkt wandte man sich an die IBM® Turbonomic® Application Resource Management (ARM) Lösung.