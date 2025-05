Was ist Continuous Integration? 

Die kontinuierliche Integration ist die erste Station in der CI/CD-Pipeline, gefolgt von Continuous Delivery- und Continuous Deployment-Prozessen (kontinuierliche Bereitstellung).

Continuous Delivery (CD) setzt dort an, wo die kontinuierliche Integration aufhört, und automatisiert die Bereitstellung von Anwendungen und validierten Codebasisänderungen (Updates, Bugfixes und sogar neue Funktionen) in allen notwendigen Umgebungen für die Entwicklung, das Testen und letztendlich die Bereitstellung an Endnutzer. CD-Prozesse sorgen dafür, dass die Build-Phase „grün“ bleibt, so dass die Artefakte jederzeit bereitgestellt werden können.

Bei der kontinuierlichen Bereitstellung (der letzten Phase von DevOps) werden Codeänderungen automatisch in der Produktionsumgebung freigegeben und an den Endnutzer verteilt. Zu diesem Zeitpunkt haben die Code-Änderungen alle Testprotokolle bestanden und sind daher sicher und bereit für die öffentliche Nutzung. CI-Skripte oder -Tools verschieben dann das Software-Artefakt auf öffentliche Server oder Verteilungsplattformen (z. B. Anwendungsspeicher) und verteilen das Update an die Endnutzer.