Was ist Continuous Delivery?

Bisher haben Sie Software nur einmal freigegeben und sie dann aktualisiert. In diesem Fall werden Kunden nur am Anfang und am Ende befragt, um zu sehen, ob die Software seinen Bedürfnissen entspricht.



Bei der agilen Methode wird Software in kurzen Iterationen nach einem kontinuierlichen Zeitplan zur Verfügung gestellt. Aktuell wird beim agilen Continuous-Delivery-Prozess Code für den Kunden freigegeben, sobald jede definierte Funktion verfügbar ist. Agile Entwicklung und Continuous Delivery sind der Schlüssel dazu, dass Funktionen dem Kunden zur Verfügung stehen, sobald sie produktionsreif sind. Das Ziel ist es, dass jede Funktion veröffentlicht werden kann, sobald sie die Pipeline verlässt.