Was sind kontinuierliche Tests?

Kontinuierliche Tests umfassen eine Reihe von Tests, die dazu beitragen, die Zuverlässigkeit, Sicherheit, Betriebsleistung und Benutzerfreundlichkeit des Systems zu gewährleisten. Zu den Tests auf dem Spektrum gehören die folgenden:



Shift-Left-Tests: Dieser Ansatz priorisiert Software- und Systemtests in einem frühen Stadium des Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC), um spätere Probleme bei der Fehlersuche zu verringern oder zu vermeiden.



Shift-Right-Ansatz: Bei diesem Ansatz werden Tests gegen Ende des SDLC priorisiert, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung des Benutzererlebnisses, der Gesamtleistung, der Fehlertoleranz und der Funktionalität liegt.



Smoketests: Diese Tests, die manuell oder automatisiert durchgeführt werden können, bieten eine erste oberflächliche Überprüfung auf auffällige Fehler in der Software. Smoketests sind zwar nicht sehr aufwändig in ihrer Konstruktion, bieten aber dennoch eine schnelle und kostengünstige Lösung zur Beseitigung grober Fehler in Software.



Komponententests: Diese eignen sich ideal für kleinere Tests auf Beanspruchung, Last, Volumen oder Speicherlecks in mehreren Builds, um Güteverlust in frühen Entwicklungsphasen zu erkennen.



Integration und Messaging-Tests testing: Diese prüfen auf Fehler, wenn Softwaremodule miteinander arbeiten. Kontinuierliche Tests virtualisieren fehlende Abhängigkeiten, damit Teams testen können, wie gut die End-to-End-Prozesse und -Szenarien insgesamt funktionieren. Der zusammengesetzte Code wird dann kompiliert und zur Laufzeit ausgeführt, um zu testen, ob er wie erwartet funktioniert.



Leistungstests: Beim Testen der Leistung von Anwendungssoftware allein werden die Hardware und Middleware in der endgültigen Produktionsumgebung möglicherweise nicht berücksichtigt. Um die Gesamtleistung der Lösung effektiv beurteilen zu können, sind Systemintegrationstest erforderlich.



Funktionstests: Bei dieser Form des Testens wird überprüft, ob das Benutzererlebnis den Erwartungen entspricht und ob funktionale Workflows in einem Softwaresystem wie erforderlich ausgeführt werden. Die Lieferkettensoftware sollte zum Beispiel in der Lage sein, LKWs zu benachrichtigen, damit diese in den Fabriken eintreffen, wenn die Bestände für den Transport verfügbar sind.



Im Gegensatz dazu konzentrieren sich nicht-funktionale Tests auf Leistung, Bedienungskomfort, Reliabilität, Reaktionszeit, Ladezeit und Skalierbarkeit. Es misst die Bereitschaft der Software, die gewünschte Customer Experience zu bieten.



Regressionstests: Bei diesen Tests wird überprüft, ob sich die Leistung, die Funktionalität oder die Abhängigkeiten ändern, nachdem Fehler in einer abhängigen Software behoben wurden, und ob das System wie zuvor funktioniert.



Benutzerabnahmetests: Diese werden auch als Anwendungstests oder Endbenutzertests bezeichnet. Hierbei wird die Anwendung in einer realistischen Situation von einer Untergruppe der vorgesehenen Benutzer getestet wird. Betatests sind ein Beispiel für Benutzerabnahmetests.