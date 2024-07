Standards für das Risikomanagement legen eine Reihe von strategischen Prozessen fest, die bei den Zielen eines Unternehmens ansetzen und darauf ausgerichtet sind, Risiken zu identifizieren und die Risikominderung durch Best Practices zu fördern. Standards werden oft von Behörden entwickelt, die zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu etablieren, damit qualitativ hochwertige Risikomanagementprozesse gewährleistet werden können. Die ISO-Norm 31 000 zum Risikomanagement ist beispielsweise solch ein internationaler Standard, der Grundsätze und Richtlinien für effektives Risikomanagement festlegt.

Die Einführung eines Standards für das Risikomanagement hat zwar ihre Vorteile, ist aber auch mit Herausforderungen verbunden. So kann es sein, dass sich der neue Standard möglicherweise nicht ohne Weiteres in Ihre bisherigen Abläufe integrieren lässt, sodass Sie Ihre Arbeitsweise umstellen müssen. Und die Standards müssen vielleicht an Ihre Branche oder Ihr Unternehmen angepasst werden.