Die Fehlerbehebung umfasst in der Regel sechs Schritte:



- Reproduzieren der Bedingungen

- Lokalisierung des Bugs

- Ermittlung der Ursache

- Behebung des Bugs

- Test zur Validierung der Fehlerbehebung

- Dokumentation des Prozesses

Schritt 1: Reproduzieren Sie die Bedingungen



Der Debugging-Prozess erfordert Genauigkeit. Ingenieure können sich nicht auf eine Beschreibung des Problems aus zweiter Hand verlassen, um es genau zu diagnostizieren. Daher besteht der erste Schritt im Debugging-Prozess darin, die Bedingungen zu reproduzieren, die das Auftreten des Bugs verursacht haben. Durch die Reproduktion des Bugs können Programmierer und Ingenieure den Fehler aus erster Hand beobachten und Kontextdaten für den Rest des Debugging-Prozesses sammeln.

Schritt 2: Lokalisierung des Bugs



Der nächste Schritt besteht darin, die Quelle des Bugs so genau wie möglich zu lokalisieren, indem der Code gründlich untersucht und alle verfügbaren Protokolle überprüft werden. In diesem Schritt verlassen sich Entwickler in der Regel auf Debugging-Tools, die das Durchsuchen großer Code-Teile erleichtern, anstatt manuell zu arbeiten.

Schritt 3: Ermittlung der Ursache



Entwickler ermitteln die Ursache eines Bugs, indem sie die Logik und den Ablauf des Codes untersuchen und wie verschiedene Komponenten des Codes unter den spezifischen Bedingungen, unter denen der Fehler auftritt, interagieren.

Schritt 4: Beheben Sie den Fehler



Dieser Schritt umfasst in der Regel die Fehlersuche und die Überarbeitung des Codes, um das Problem zu beheben, sowie die Neukompilierung und erneute Ausführung der Software, um sicherzustellen, dass der Bug behoben ist. Diese Überarbeitungen können mehrere Iterationen umfassen, da erste Versuche fehlschlagen oder versehentlich neue Bug verursachen.



Die meisten Entwickler verwenden ein Versionskontrollsystem, um Änderungen nachzuverfolgen. Dadurch können Änderungen, die das Problem nicht lösen oder neue Probleme verursachen, problemlos rückgängig gemacht werden.

Schritt 5: Führen Sie einen Test durch, um die Fehlerbehebung zu validieren



Zu den Tests nach einem Bug-Fix gehören:

Unit-Tests, die das einzelne Code-Segment testen, das für den Bug-Fix geändert wurde

Integrationstests, die das gesamte Modul mit dem behobenen Bug testen



Systemtests, bei denen das gesamte System getestet wird, in dem das geänderte Modul ausgeführt wird



Regressionstests, die sicherstellen, dass der korrigierte Code die Anwendungsleistung nicht beeinträchtigt, d. h., dass die Anwendung aufgrund der Fehlerbehebung nicht beeinträchtigt wurde.



Schritt 6: Dokumentation des Prozesses



Im letzten Schritt dokumentieren die Entwickler die Details des Reparaturprozesses, einschließlich der Fehlerursache, der Fehlerbehebung und aller anderen relevanten Informationen. Die Dokumentation ist ein wertvolles Tool für Programmierer, auf das sie zurückgreifen können, wenn in Zukunft ähnliche Bugs auftreten.