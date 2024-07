Was ist Java?

Die technischen Argumente für Java sind überzeugend, aber die geschäftlichen Gründe, sich für Java zu entscheiden, sind ebenso stark: ein großer Talentpool, eine kurze Lernkurve und eine breite Palette integrierter Entwicklungsumgebungen (IDEs).

Da immer mehr Unternehmen vernetzte Geräte, Algorithmen für maschinelles Lernen und Cloud-Lösungen einsetzen, wächst die Nachfrage nach qualifizierten Entwicklern weiter. Viele Analysten gehen davon aus, dass es in naher Zukunft einen Mangel an Programmierern auf Senior-Level geben wird, was es schwierig macht, neue Software-Initiativen zu besetzen. Die Nachfrage nach Entwicklern mobiler Apps könnte bald das verfügbare Angebot übersteigen.

Der große Talentpool an Java-Entwicklern ist ein überzeugender Grund, große Softwareinitiativen auf Java zu stützen. Wenn Personalverantwortliche offene Stellen für Java-Entwickler ausschreiben, können sie damit rechnen, viele qualifizierte Bewerbungen zu erhalten und diese Stellen relativ schnell zu besetzen. Die Manager können auch auf Vertragsressourcen zurückgreifen, um das interne Personal für bestimmte Aufgaben zu ergänzen, ohne die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen.

Zusätzlich zu den erfahrenen Entwicklern benötigen große Software-Initiativen auch eine große Anzahl von Junior-Mitarbeitern. Java ist zwar nach wie vor eine beliebte Einführungsprogrammiersprache in den Informatik-Lehrplänen der Universitäten, aber viele Absolventen verfügen nicht über die nötigen Kenntnisse, um vom ersten Tag an produktiv zu sein. Java ist einfacher zu erlernen und zu beherrschen als viele andere Programmiersprachen, was zu einer kürzeren Lernkurve und einem schnelleren Anstieg der Produktivität führt. Javas umfangreiche Online-Community aus Entwicklerforen, Tutorials und Benutzergruppen hilft Anfängern, sich schnell auf den neuesten Stand zu bringen und bietet erfahrenen Programmierern effektive, bewährte Problemlösungstools.

Im Bereich der Programmierungstools bietet Java eine Palette von IDEs. Erfahrene Java-Entwickler können schnell auf eine neue Umgebung umsteigen, wodurch Entwicklungsmanager die IDE auswählen können, die am besten zu der Art des Projekts, dem Budget, der Entwicklungsmethodik und den Programmierkenntnissen passt. Viele erfahrene Java-Programmierer halten NetBeans, Eclipse und IntelliJ IDEA für die drei besten IDEs für die Entwicklung von Unternehmensanwendungen. Es gibt jedoch Fälle, in denen eine schlankere IDE wie DrJava, BlueJ, JCreator oder Eclipse Che die beste Wahl ist.