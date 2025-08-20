Die ereignisgesteuerte Architektur ist ein Integrationsmodell, das auf der Veröffentlichung, Erfassung, Verarbeitung und Speicherung (oder Permanenz) von Ereignissen basiert. Insbesondere, wenn eine Anwendung oder ein Service eine Aktion durchführt oder eine Änderung vornimmt, über die eine andere Anwendung oder ein anderer Service unterrichtet sein möchte, veröffentlicht er bzw. sie ein Ereignis – einen Datensatz dieser Aktion oder Änderung – den eine andere Anwendung oder ein anderer Service konsumieren und verarbeiten kann, um ihrer- bzw. seinerseits eine oder mehrere Aktionen durchzuführen.

Eine ereignisgesteuerte Architektur ermöglicht eine lose Kopplung zwischen verbundenen Anwendungen und Services. Sie können miteinander kommunizieren, indem sie Ereignisse veröffentlichen und konsumieren, ohne etwas voneinander zu wissen, außer dem Ereignisformat. Dieses Modell bietet erhebliche Vorteile gegenüber einer Anfrage/Antwort-Architektur (oder einem Integrationsmodell), bei der eine Anwendung oder ein Service spezifische Informationen von einer anderen spezifischen Anwendung oder einem anderen spezifischen Service anfordern muss, der die spezifische Anfrage erwartet.

Die ereignisgesteuerte Architektur maximiert das Potenzial cloudnativer Anwendungen und ermöglicht leistungsstarke Anwendungstechnologien wie Echtzeit-Analysen und Entscheidungshilfe.