Was ist eine Nachrichtenwarteschlange?

Die Message-Queue wird traditionell von dedizierten Teams innerhalb der IT verwaltet. Als „As-a-Service“-Bereitstellung ermöglicht die Verwendung einer in der Cloud-gehosteten Message-Queue es Einzelpersonen oder Line-of-Business (LOB) Nutzern, Änderungen an der Messaging-Infrastruktur selbst über ein Portal anzufordern, was die Flexibilität erhöhen kann.

Message-Queuing-as-a-Service funktioniert natürlich gut in serverlosen oder Microservices-Architekturen, die in der cloudnativen Entwicklung üblich sind. Da sie in einem cloud-gehosteten Servicemodell angeboten wird, kümmert sich der Cloud-Provider um die gesamte Bereitstellung, Installation und Wartung Ihrer Messaging-Infrastruktur, und sie wird in der Cloud gehostet.