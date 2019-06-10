Die Softwarelizenzierung ist, um es vorsichtig auszudrücken, komplex. Nicht nur die Rechte am geistigen Eigentum (dazu empfehle ich Besen & Raskinds „An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property“ und Rosens Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law), sondern vor allem, warum Sie sich um eine Lizenz kümmern sollten und um Trends in der Open-Source-Datenbanklandschaft, die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen haben.

Bereit?

Lassen Sie uns zunächst über die Lizenzen sprechen

Alle Softwarelizenzen unterliegen Regeln und Vorschriften für die Nutzung der Technologie, die Sie einhalten müssen. Das bedeutet, dass die Lizenzen der Software, die Sie einsetzen, einen spürbaren Einfluss auf Ihre Geschäftsabläufe haben können. Das Ignorieren oder Verstoßen dieser Regeln kann Sie einem rechtlichen Risiko und finanziellen Verlusten aussetzen und, offen gesagt, den Ruf Ihres Unternehmens schädigen. Unabhängig davon, ob Sie Software kaufen oder Open-Source-Technologien einsetzen, wird die Lizenz letztlich die Nutzung des Codes in gewissem Umfang einschränken. Seien Sie sich dieser Einschränkungen bewusst, wenn Sie Ihr Produkt entwickeln, um längerfristige rechtliche Risiken zu mindern.

Denken Sie auch daran, dass Lizenzen nicht fest sind. Tatsächlich sind viele Unternehmen, die Open-Source-Datenbankprojekte unterstützen, dabei, ihre Datenbanklizenzen zu ändern, um sie restriktiver zu gestalten. Je nach Anwendungsfall kann dies bedeuten, dass Sie, wenn Sie bisher eine Datenbank kostenlos genutzt haben, nun möglicherweise rechtlichen Schritten ausgesetzt sind. Das soll Sie nicht verunsichern, sondern nur sicherstellen, dass Sie wachsam bleiben. Angesichts dieser Veränderungen ist es wichtig, angemessen zu reagieren. In einigen Fällen kann eine Lizenzänderung eine neue Architektur eines Services, die Einführung einer anderen Datenbank oder den Abschluss einer kommerziellen Vereinbarung mit dem Anbieter erfordern.

Lasst uns diesen Problembereich etwas genauer untersuchen.

Wer Hacker News oder TechCrunch regelmäßig besucht, dem ist die Diskussion über Open Source und kommerzielle Datenbanksoftware nicht fremd. Hier die Kernaussage: In den letzten drei Jahren ist aufgrund einer Reihe von Faktoren, wie dem Wachstum großer Public-Cloud-Anbieter und dem Markterfolg – oder dessen Ausbleiben – von Open-Source-zentrierten Datenbankanbietern, eine Debatte entbrannt.

Davon abgesehen ist die Beziehung zwischen freier Software und proprietärer Software nicht binär – sie ist auf jeden Fall ein Spektrum:

Hinweis: Die dargestellte Entfernung ist nicht wissenschaftlich, die Relativität ist wichtiger.

Betrachtet man das Spektrum oben, so gibt es ganz links kommerzielle oder proprietäre Datenbanksoftwarelizenzen wie Oracle, IBM Db2 und Microsoft SQL Server. Dies sind leistungsstarke, funktionsreiche Technologien, die Workloads in allen Branchen unterstützen. Wenn Sie diese Software von einem Anbieter oder als Cloud-Service erwerben, zahlen Sie einen Aufpreis, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

Support auf Code-Ebene

Ein robustes Ökosystem von Werkzeugen

Professionelle Dienstleistungen und Berater

Sichtbarkeit und Einfluss auf die Roadmap dieser Datenbank

Auf der rechten Seite gibt es Public-Domain-Software. Diese Software unterliegt keinerlei Urheberrecht, d. h. sie kann ohne Einschränkung verändert, verbreitet oder verkauft werden. Projekte am rechten Ende des Spektrums werden oft von den Standards einer unparteiischen und unvoreingenommenen dritten Partei geregelt, wie z. B. der Apache Software Foundation oder der Linux Foundation.

Die Open Source Initiative (OSI) führt eine allgemein anerkannte Liste dessen, was eine Open-Source-Lizenz ist und was nicht. Im Allgemeinen zeichnet sich Open-Source-Software durch die Fähigkeit aus, den Code zu teilen. Das bedeutet, dass Sie den Code nach Belieben ändern oder bearbeiten können, wenn die Ausrichtung des Projekts (Software) mit Ihren Anforderungen oder Wünschen nicht übereinstimmt.

Die Verwendung einer Open-Source-Technologie ist besonders überzeugend, da keine Lizenzkosten entstehen, die Entwicklung transparent ist und die Innovation von einer Vielfalt von Stakeholdern, Maintainern und Problembereichen ausgeht. Im Vergleich zu kommerzieller Software verzichtet man bei Open-Source-Software auf Einflussnahme auf die Roadmap, Garantien für Fehlerbehebungen oder Sicherheitspatches sowie Verträge und erhält dafür eine Null-Anbieterbindung und eine verbesserte Flexibilität im Geschäftsbereich. (Sie sehen, dass dies ein Kompromiss ist, den Sie und Ihr Team sorgfältig abwägen müssen.)

Folgt man der Reise in der obigen Grafik von links nach rechts, gibt es unterschiedliche Stufen der Lizenzfreizügigkeit wie Apache 2.0, MPL und GPL 3.0.

Beispiele für Datenbanken, die Lizenzen zugeordnet sind

Ein bisschen Geschichte für den Kontext

In den späten 2000er Jahren steuerten die meisten aufstrebenden Datenbankanbieter darauf zu, ihre Datenbanken als „Open Source“ zu vermarkten, um einen einfachen Zugang zur Akzeptanz und die Aufmerksamkeit der Entwickler zu gewinnen. Unternehmen aus diesem Bereich sind Ihnen vielleicht bekannt, wie Mongo Inc., Redis Labs und Elastic. Diese Unternehmen entwickelten Community-Projekte wie MongoDB, Redis und Elasticsearch, wollten diese Investitionen aber mit Enterprise-Lizenzversionen, verwalteten Cloud-Implementierungen oder professionellen Services monetarisieren.

Der Paradigmenwechsel beim Cloud Computing hat dieses Geschäftsmodell jedoch prekär gemacht, da große Anbieter diese Technologien problemlos als erstklassigen, plattformnativen Managed Service anbieten können. Diese Angebote werden mit überzeugenden Integrationen für Sicherheit, Compliance, Überwachung und Protokollierung in ihren jeweiligen Clouds bereitgestellt, ohne eine garantierte Vergütung für die Entwickler der Software zu bieten.

In den letzten Jahren haben Unternehmen ihren Weg zur Markteinführung neu bewertet. Jetzt sehen wir, dass sie Lizenzierungsmodelle einführen, die ihre Entwicklungsinvestitionen schützen. So habenMongoDB, Redis Labs und Confluent – mit unterschiedlichem Schweregrad – die Lizenzen von Teilen des Codes geändert, um zu verhindern, dass andere Unternehmen sie ohne Entschädigung als Service betreiben.

„Also, Josh, was ist Ihr Rat?“ Gute Frage.

Es gibt gute Gründe, sowohl kommerzielle als auch Open-Source-Datenbanken zu verwenden. Wichtig ist, dass Sie wissen, worauf Sie sich und Ihr Unternehmen einlassen. Überprüfen Sie die Lizenz, bevor Sie eine Anwendung erstellen, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt konform ist, und wenn Sie stattdessen eine Lizenz für ein Open-Source-Projekt auswählen möchten, besuchen Sie die Github-Seite „Wählen Sie eine Lizenz“.

Ein wichtiger Aspekt sind also die Lizenzen, denn niemand möchte verklagt werden. Die andere Gruppe sind die Datenmodellfamilien, allerdings aus einem anderen Grund. Beim Erstellen einer Anwendung hilft Ihnen die Kenntnis der verschiedenen Datenmodelltypen dabei, das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.