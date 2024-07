Schnelligkeit und Flexibilität



Mobile Cloud-Anwendungen können mithilfe von Cloud-Services in kurzer Zeit erstellt oder geändert werden. Sie können für viele verschiedene Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen bereitgestellt werden.

Gemeinsam genutzte Ressourcen



Mobile Anwendungen, die in der Cloud ausgeführt werden, sind nicht an die Speicher- und Verarbeitungsressourcen eines Geräts gebunden. Datenintensive Prozesse können in der Cloud ausgeführt werden.

Integrierte Daten



Mobiles Cloud-Computing ermöglicht es den Nutzern, Daten schnell und sicher aus verschiedenen Quellen zu erfassen und zu integrieren, unabhängig davon, wo sie sich befinden.